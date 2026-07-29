به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛، محمدعلی دهقان‌دهنوی در بازدید از یکی از شرکتهای تولیدی و صادر کننده نمونه در حوزه تجهیزات پزشکی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل تجارت خارجی از اولویتهای مهم این سازمان در سال جاری است، ارائه خدمات ویژه به بنگاه‌های توانمند را زمینه‌ساز رشد و توسعه بنگاه‌های بزرگ و ارزآور و حرکت به سمت تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا دانست.

وی با اشاره به اینکه بخشی از صادرکنندگان ظرفیت بالایی برای گسترش فعالیت، ارزآوری و تبدیل شدن به بنگاه‌های بزرگ را دارند و باید حمایت‌های متناسب و خدمات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، تاکید کرد: لازم است بنگاه‌هایی که در مسیر رشد قرار دارند، شناسایی و زمینه لازم برای تقویت و توسعه فعالیت آنها فراهم شود.

رئیس‌ سازمان توسعه تجارت گفت: باید بر تولید و صادرات کالاهایی تمرکز کنیم که از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند و در این میان توسعه صادرات محصولات پیشرفته، فناورانه و دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش ارزآوری و ارتقای جایگاه صادراتی کشور کمک کند.

دهقان دهنوی افزود: موفقیت یک واحد تولیدی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بتواند در بازارهای رقابتی و پیشرفته بین‌المللی حضور داشته باشد و صادرات محصولات شرکت‌های ایرانی به بازارهایی مانند اروپا، نشان‌دهنده سطح توانمندی و قابلیت رقابت آنها در عرصه جهانی است.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه ارزش متوسط هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، تصریح کرد: فاصله قابل توجه میان ارزش کالاهای صادراتی مختلف نشان می‌دهد که باید مسیر توسعه صادرات را به سمت محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاتر هدایت کنیم.

وی با تصریح بر ضرورت رفع موانع پیش روی بنگاه‌های توانمند، گفت: باید با شناسایی ظرفیت‌های بنگاه‌های پیشرو و رفع موانع موجود، مسیر فعالیت و توسعه آنها را هموار کنیم تا شاهد رشد هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و صادراتی توانمند و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی باشیم.