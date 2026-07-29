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سومین دوره رویداد «بنیانآموز» با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشجویان و شرکتهای مطرح کشور، به دبیری علی گلکار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر این رویداد و مسئول مرکز نوآوری پولیتِک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اهداف برگزاری این دوره گفت: در سومین دوره بنیانآموز تمرکز بر ایجاد ارتباط میان دانشجویان استان تهران و شرکتهای بزرگ و معتبر کشور بود. در همین راستا با بیش از ۲۰ شرکت مطرح مستقر در تهران همکاری شکل گرفت.
علی گلکار افزود: نزدیک به ۷۰۰ رزومه از دانشجویان دریافت شده است تا زمینه آشنایی و تعامل مستقیم میان دانشجویان و شرکتها فراهم شود.
گلکار ادامه داد: در این رویداد، دانشجویان بهصورت مستقیم با مدیران منابع انسانی، مدیران روابط عمومی، مدیران عامل و کارشناسان شرکتها گفتوگو میکنند، با فرآیندهای جذب و استخدام آشنا میشوند، درباره مسیر شغلی و مهارتهای مورد نیاز اطلاعات کسب میکنند و راهکارهای تقویت رزومه خود را فرا میگیرند.
دبیر رویداد بنیانآموز با بیان اینکه این برنامه با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برگزار میشود، اظهار کرد: ایجاد تعامل میان دانشجویان و شرکتهای صنعتی، زمینه ورود نیروهای جوان و متخصص به بازار کار را فراهم میکند و میتواند بخشی از نیاز صنعت به نیروی انسانی توانمند را پاسخ دهد.