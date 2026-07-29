محمد غیوری خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی؛ تا اوایل هفته آینده، همچنان پدیده جوی غالب در سطح استان افزایش سرعت وزش باد خواهد بود؛ بنابراین به تناوب برای برخی نقاط استان (به ویژه در نقاط بادخیز نوار شرقی، نیمه جنوبی و دامنه‌های جنوبی بینالود)، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید با احتمال خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت با توجه به جهت جریانات جوی، احتمال انتقال ذرات گردوغبار به مناطق مرکزی استان از جمله شهرستان مشهد مقدس نیز وجود دارد که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: تا یکشنبه هفته آینده، تغییرات دما در سطح استان قابل ملاحظه نیست.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۳۶ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

غیوری خواه افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۱ تا ۳۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.