معاون توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: برای اجرای عدالت در بین مردم و بهبود سلامت باید طرح پزشک خانواده در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شاهرخ رامزی در بازدید از روند اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان کبودراهنگ افزود: در قالب طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع، برای هر خانواده یک پزشک عمومی به عنوان پزشک خانواده تعیین می‌شود و برای هر فرد هم پرونده الکترونیک سلامت تشکیل خواهد شد.

او تصریح کرد: این اقدام زمینه‌ساز ارائه خدمات سلامت به صورت منسجم، هدفمند و مستمر بوده و موجب ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در تمامی سطوح خواهد شد.

فرماندارکبودراهنگ هم با بیان اینکه این شهرستان یکی از شهرستان‌های محروم استان است که این طرح در آن اجرا می‌شود گفت: اجرای پزشک خانواده علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، زمینه شناخت بهتر نیاز‌های درمانی هر منطقه، تقویت برنامه‌های پیشگیری و توزیع هدفمندتر منابع حوزه سلامت را فراهم می‌کند.

سید ایوب موسوی کمبود زیرساخت‌ها، تجهیزات و منابع انسانی را از جمله مسائل و مشکلات اجرای این طرح در شهرستان کبودراهنگ بیان کرد.