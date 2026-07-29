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آیندهپژوه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: تغییر زمین بازی، راهبرد جدید آمریکا برای فرسایش توان محور مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمود خردمند، با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت: بررسی روندها و نشانهها حاکی از آن است که آمریکا به جای گسترش مستقیم درگیری، در حال تغییر زمین بازی و ایجاد جبهههای جدید برای کاهش توان نظامی محور مقاومت است.
او افزود: پس از هفتهها حملات هوایی و ناتوانی در دستیابی به یک پیروزی تعیینکننده، آمریکا با چالشهای راهبردی، محدودیتهای عملیاتی و افزایش هزینههای جنگ مواجه شده است و به جای تشدید مستقیم درگیری، در حال تغییر راهبرد و انتقال میدان رقابت به جبهههای جدید است.
آیندهپژوه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، افزود: هدف از این راهبرد، درگیر کردن متحدان منطقهای و گسترش جبهههای فرعی برای فرسایش توان نظامی محور مقاومت، بدون پرداخت هزینههای سنگین رویارویی مستقیم است.
خردمند، حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، همزمانی دیدارهای رئیسجمهور آمریکا با رؤسای رژیم صهیونیستی و اوکراین و افزایش تنشها در منطقه را از نشانههای شکلگیری جبهههای جدید دانست و گفت: این تحرکات، میتواند در چارچوب تغییر الگوی رقابت راهبردی و افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی قابل ارزیابی باشد.
استاد دانشگاه، تصریح کرد: مجموعه روندهای اخیر نشان میدهد آمریکا تلاش میکند با ایجاد جبهههای متعدد، توان و ظرفیت محور مقاومت را درگیر چالشهای فرسایشی کند و موازنه را به سود خود تغییر دهد.
خردمند، خاطرنشان کرد: رصد مستمر تحولات، ارزیابی برنامه های مختلف، پرهیز از واکنشهای شتابزده و حفظ توانمندیهای راهبردی، مهمترین الزامات مدیریت شرایط پیشرو است.
او افزود: هرگونه واکنش احساسی و بدون محاسبه، میتواند در راستای اهداف طرف مقابل قرار گیرد و از این رو، تصمیمگیری بر پایه تحلیل روندها و نشانههای موجود، اهمیت ویژهای دارد.