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رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن از آزادسازی ۳۸ هکتار از اراضی ملی و اجرای کمربند حفاظتی در روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن از آزادسازی ۳۸ هکتار از اراضی ملی و اجرای کمربند حفاظتی در روستاهای این شهرستان با مشارکت مردم خبر داد.
مهدیه خلعتبری گفت: مجموعهای از اقدامات حفاظتی، احیایی و نظارتی در عرصههای منابع طبیعی شهرستان در یک سال گذشته اجرا شد.
وی اظهار داشت: با همکاری مردم، حمایت دستگاه قضایی، فرمانداری ویژه شهرستان و سایر دستگاههای اجرایی، ۳۸ هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی آزادسازی و ۴۵ هکتار از اراضی ناشی از پسروی آب دریای خزر به حریم منابع طبیعی الحاق شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن افزود: در راستای توسعه فضای سبز و حفاظت از نوار ساحلی، نهالکاری در ۱۸ کیلومتر از سواحل شهرستان انجام شده و اجرای کمربند حفاظتی در روستاهای برگسر، لیمرا و زبندان نیز با هدف جلوگیری از تصرف و حفاظت از عرصههای ملی آغاز شده است.
خلعتبری با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی تصریح کرد: کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، اجرای طرح کنترل ورود دام غیرمجاز به عرصههای منابع طبیعی و کاهش قاچاق چوب با مشارکت جوامع محلی، دهیاران، شوراهای اسلامی و مساجد از دیگر برنامههای شاخص این اداره بوده است.
وی با قدردانی از همراهی شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای ملی، مراتب را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاعرسانی کنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و مشارکت مردم، مهمترین پشتوانه صیانت از جنگلها، مراتع و سواحل شهرستان تنکابن به شمار میرود.