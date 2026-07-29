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مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از آمادگی بیش از هشت هزار مدرسه استان برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی در اجلاس مشترک شورای معاونان اداره کل و مدیران و روسای نواحی و مناطق استان با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید اُمّت، شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم و ۱۵ دانشآموز و سه همکار فرهنگی استان با اشاره به آخرین وضعیت منابع انسانی این مجموعه خاطرنشان کرد: ۴۳ هزار نیروی ستادی و همکاران ما در مدارس برای تداوم چرخه آموزش و پرورش در ۳۴ هزار کلاس درس در قالب بیش از هشت هزار مدرسه تلاش میکنند.
وی یادآور شد: اعتقاد قلبی ما است که پروژه مهر، نقطه آغاز یک سال تحصیلی موفق و نماد برنامهریزی، همدلی و مسئولیتپذیری در نظام تعلیم و تربیت بوده و کیفیت آغاز سال تحصیلی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه، آرامش و امید در دانشآموزان، خانوادهها و فرهنگیان دارد و این مهم تنها با تلاش و هماهنگی و برنامهریزی دقیق همه ارکان آموزش و پرورش محقق میشود.
وی افزود: امسال انتظار میرود که تمامی واحدهای آموزشی با آمادگی کامل نسبت به ساماندهی کامل نیروی انسانی اقدام کنند. با توجه به برگزار نشدن آزمون استخدامی و عدم جذب نیروهای جدید، تلاش بر نگهداشت نیروهای بازنشسته و استمرار خدمت آنها بوده و بیش از ۶۰ درصد از نیروها درخواست استمرار خدمت دادهاند.
وی همچنین با برشماری اقدامات موثر در تعمیر بهسازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی گفت: ۳۸۰۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، تعمیر جزئی شدهاند که افزایش چهار برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
صادقی ادامه داد: ساماندهی کلاسها و ثبت نام به نحو احسن در حال انجام بوده و برنامههای آموزشی و پرورشی به خوبی در حال پیشرفت بوده و از نخستین روز مهر، مدارسی با نشاط، منظم و آماده پذیرایی از دانشآموزان خواهیم داشت.
وی از تحقق ۱۰۰ درصدی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه خبر داد و گفت: درصد پوشش تحصیلی برای اولین بار است که تا این اندازه محقق میشود و از میانگین کشوری، جلوتر هستیم و تلاش بر این است تا ضمن حفظ این درصد نسبت به ارتقا آن گام برداریم.
صادقی با تشریح آخرین وضعیت فضاهای آموزشی و ورزشی استان گفت: سرانه فضای ورزشی دانشآموزی در استانمان از میانگین کشوری پایین است و تلاش میکنیم از سرانه ۰/۴۸ متر مربع در استان و به میانگین کشوری برابر با ۰/۵۰ متر مربع برسیم. سرانه فضای آموزشی نیز در استانمان به اندازه میانگین کشوری و برابر ۵/۸ متر مربع، اما در برخی شهرهای بزرگ مانند تبریز ۳/۸ متر مربع بوده در خود شهر تبریز در زمینه فضای آموزشی با مشکلات زیادی مواجهیم و اکثر مدارس ما دوشیفته هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه، تجهیز تعدادی از هنرستانها را در توسعه هنرستانها و سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانشآموزان به هنرستانها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به سیاست کلی دولت و برنامه هفتم توسعه که تاکید دارد بر اینکه حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان در هنرستان مشغول علم آموزی و کار باشند، حدود۴۴ درصد دانشآموزان استان در حال تحصیل در هنرستانها هستند.
وی از اجرای طرحهای مشترک با ادارات فنی و حرفهای در قالب طرح همنوا مشترک با اداره کل فنی و حرفهای، خبر داد و خاطرنشان کرد: یک مدرسه از طریق همنوا در تبریز راهاندازی شد و امسال نیز در شهرستانهای مختلف این طرح اجرایی میشود. حداقل شش مدرسه و هنرستان با همکاری فنی حرفهای ایجاد خواهد شد و سال گذشته، هشت دبیرستان طی تفاهمنامه با مجموعههایی از جمله جهاد کشاورزی و کارخانه نساجی، شروع به فعالیت کردند و امسال نیز انعقاد تفاهمنامههای مختلف در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و تربیتی در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار شهادت و مقاومت، راهاندازی موکبهای فرهنگی در شهرهای مختلف و پویشهای مختلف در استان، برپایی موکب اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در تجمعات شبانه از زمان آغاز جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان تاکنون و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و سلامت، تکریم مقام شامخ شهدا با تجلیل از خانواده شهدا در آئینهای مختلف از آن جمله برشمرد.
صادقی برگزاری مراسم چهلم قائد اُمّت و شهدای میناب، برگزاری اجلاس نماز دانشآموزی، تخصیص مشاوره ویژه جهت ارائه خدمات تخصصی روانشناختی و پایش مستمر وضعیت تحصیلی ۱۰۴ دانشآموز فرزند شهید جنگ تحمیلی دوم و سوم، ایفای نقش موثر در کل آموزش و پرورش استان در مدیریت جنگ و پشتیبانی، حضور فعال این دستگاه در آیین تدفین و پیکر مطهر رهبر شهید امت و برپایی موکب فرهنگی به مدت دو روز در تهران و مشهد را از دیگر برنامه های فرهنگی این اداره کل اعلام کرد.