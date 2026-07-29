پیام تسلیت فرمانده انتظامی لرستان در پی درگذشت«حاج علیرضا قهرمانی» ذاکر اهل بیت
فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی درگذشت «حاج علیرضا قهرمانی» مداح لرستانی و ذاکر اهل بیت (ع) را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
خبر ارتحال پیرغلام و مداح نامآشنای اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، رزمنده سرافراز و یادگار ارزشمند دوران دفاع مقدس، مرحوم مغفور "حاج علیرضا قهرمانی"، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این خادم صدیق خاندان عصمت و طهارت (ع) سالهای متمادی عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا، ذکر مصائب اهل بیت (ع) و مدیحهسرایی در وصف خاندان نبوت و امامت سپری کرد و با صدای دلنشین، اشعار ماندگار و ارادت خالصانه خود به ساحت مقدس اهل بیت (ع)، به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نامی نیک و خاطرهای جاودان در دل مردم مؤمن و ولایتمدار لرستان، بهویژه شهر خرمآباد، بر جای گذاشت.
بیتردید نوای جانسوز و اشعار ارزشمند آن مرحوم در سوگ شهدای کربلا و سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، به عنوان بخشی از میراث معنوی این سرزمین در حافظه تاریخی مردم لرستان ماندگار خواهد بود.
این پیرغلام بااخلاص پس از تحمل یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک و به دیدار معبود و مولای خویش شتافت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جانکاه به مردم شریف استان لرستان، بهویژه مردم متدین شهرستان خرمآباد، هیئات مذهبی استان و خانواده مکرم و داغدار آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای روح بلند این ذاکر بااخلاص، حشر با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
روح آن پیرغلام اهل بیت (ع) با شهدای کربلا و حضرت سیدالشهدا (ع) محشور و همنشین باد.