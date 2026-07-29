معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی با ابلاغ دستورالعملی، تردد خودرو‌های آفرود در عرصه‌های منابع طبیعی را ممنوع و بر تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علی‌نقی حیدریان، معاون حفاظت و امور اراضی این سازمان، با ابلاغ دستورالعملی به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها، خواستار تشدید نظارت بر فعالیت‌های آفرودسواری در جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کویرها، اراضی ساحلی و سایر عرصه‌های منابع طبیعی شد.

بر اساس این ابلاغیه، هرگونه تردد بی‌ضابطه خودرو‌های آفرود، موتورسیکلت‌های کراس و چهارچرخ که موجب تخریب خاک، فرسایش اراضی، آسیب به پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه‌ها و برهم خوردن تعادل زیست بوم ها شود، ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

یگان‌های حفاظت استان‌ها موظف شده‌اند با افزایش گشت و پایش مستمر، نقاط پرخطر را شناسایی، تخلفات را با ثبت تصاویر، مختصات جغرافیایی و میزان خسارت مستندسازی و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

در این ابلاغیه همچنین بر همکاری با دستگاه‌های انتظامی و قضایی، اجرای برنامه‌های آموزشی برای ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه و ارسال گزارش فصلی تخلفات به فرماندهی یگان حفاظت سازمان تأکید شده است.

سازمان منابع طبیعی اعلام کرد موضوع تعیین ضوابط قانونی آفرودسواری نیز با همکاری وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی است و دستورالعمل اجرایی پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد.