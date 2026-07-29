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رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از استقرار موکب این ستاد در مرز خسروی با هدف ارائه خدمات گسترده و شبانهروزی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر قاسمی با اشاره به استقرار موکب این ستاد در مرز خسروی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، امسال نیز همانند سالهای گذشته موکب ستاد گردشگری شهرداری تهران در مرز خسروی و در محلی مستقر شده است که امکان ارائه خدمات مطلوبتر و دسترسی آسانتر زائران را فراهم میکند.
وی با تشریح زمان فعالیت موکب افزود: خدماترسانی در این موکب به صورت ۲۴ ساعته انجام میشود و پس از اربعین نیز تا زمان بازگشت زائران، خدمترسانی ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به خدمات ارائهشده در موکب گفت: پذیرایی شبانهروزی از زائران، توزیع نوشیدنی و اقلام خوراکی، اسکان موقت، برپایی نماز جماعت در تمامی اوقات شرعی و توزیع اقلام فرهنگی شامل پرچم، سربند، چفیه، تصاویر رهبر شهید و مقام معظم رهبری از جمله خدمات پیشبینیشده برای زائران است.
قاسمی با اشاره به برنامه تأمین غذای زائران افزود: هر روز یک رأس گوسفند به نیت سلامتی و قبولی زیارت زائران اربعین ذبح میشود و گوشت آن برای تهیه غذای گرم و توزیع میان زائران مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام با مشارکت خیران انجام میشود و بخشی از خدمات مستمر موکب در ایام اربعین است.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از اقتصاد محلی افزود: شهرستان قصرشیرین از مناطق مرزی و کمتر برخوردار کشور است و تلاش کردهایم بخش قابل توجهی از اقلام و مایحتاج مورد نیاز موکب را از بازار این شهرستان تهیه کنیم تا سهمی در رونق اقتصاد محلی و حمایت از کسبوکارهای منطقه داشته باشیم.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در پایان با اشاره به ترکیب نیروهای حاضر در موکب گفت: همکاران ستاد گردشگری، مدیران و کارکنان مناطق شهرداری تهران، گروههای جهادی، نیروهای خانههای گردشگری محلات و جمعی از نیروهای مردمی با روحیه جهادی در این موکب حضور دارند و به صورت شبانهروزی در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود.