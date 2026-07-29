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معاون استاندار آذربایجانغربی از نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در تقویت روحیه همدلی و انسجام اجتماعی در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: سازمانهای مردمنهاد بهعنوان ظرفیت ارزشمند اجتماعی، نقشآفرینی مطلوبی را در تقویت روحیه همدلی و انسجام ملی در ایام جنگ رمضان ایفا میکنند.
رسول مقابلی در نشست مشترک با سازمانهای مردمنهاد استان، سازمانهای مردم نهاد را ظرفیت عظیم فکری و متکثر مردمی دانسته و افزود: این تشکلها با مشارکت داوطلبانه افراد علاقمند و بر پایه دغدغههای مشترک شکل گرفتهاند و نقش مهمی در تقویت و توسعه مشارکتهای اجتماعی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقام عالی دولت در استان مشتاقانه به شنیدن دیدگاهها و نظرات ابرازی از سوی سازمانهای مردمنهاد تأکید داشته و پیشنهادهای ارائه شده از سوی تشکلها از طریق دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری و نتایج آن به اطلاع آنان خواهد رسید.
در این نشست نمایندگان سازمانهای مردمنهاد استان نیز دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.