در ادامه نشست های وزارتی کمیسیون های تخصصی مجلس،اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید در نشستی با مسئولان دستگاه های اجرایی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به بررسی آخرین وضعیت رسیدگی و بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در ادامه نشست های وزارتی کمیسیون های تخصصی مجلس،اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید در نشستی با مسئولان دستگاه های اجرایی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به بررسی آخرین وضعیت رسیدگی و بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم پرداختند.

گزارش از سیار پیش بهار خبرنگار خبرگزاری صداو سیما