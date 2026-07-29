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فیلمهای سینمایی «اخراجی ها» و «یتیم خانه»، امشب از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اخراجی ها» به کارگردانی مسعود ده نمکی، ساعت ۲۱ پخش می شود.
اکبر عبدی، امین حیایی، کامبیز دیرباز، محمدرضا شریفی نیا، کاظم مادرشاهی، منوچهر آذر، فخرالدین صدیق شریف، علی اوسیوند، ارژنگ امیرفضلی، نگار فروزنده، مینا جعفرزاده، نیوشا ضیغمی، مازیار لرستانی و سیدجواد هاشمی، از بازیگران این فیلم هستند.
در داستان این فیلم آمده است، مجید از اراذل جنوب تهران عاشق دختر پیرمرد عارفی به نام میرزا میشود. میرزا شرط ازدواج مجید و دخترش را سر به راه شدن او میداند. مجید تصمیم میگیرد برای اثبات سر به راه شدن خود به جبهه برود که بقیه دوستانش نیز همراه او میشوند. برای حضور آنها در جبهه، مخالفتهایی وجود دارد، اما با ضمانت میرزا و یکی دیگر رزمندهها آنها به پادگان آموزشی میرسند..
فیلم سینمایی «یتیم خانه» به کارگردانی خوآن آنتونیو بایونا، هم ساعت ۲۳ پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: لورا پس از خرید یتیم خانهای که کودکی اش را انجا گذرانده بود، تصمیم میگیرد تا در آنجا ساکن شده و پس از بازسازی بار دیگر پناهگاه کودکان بی سرپرست کند. در اولین روزهای ورود به یتیم خانه و در گردشی ساحلی، لورا متوجه میشود که پسرش سیمون دوستی خیالی برای خود یافته است. این واقعه کم کم راه را برای نگرانی لورا باز می کند، چون وقایعی غیر قابل توضیح در آنجا شروع به رخ دادن میکند. تا اینکه در روز جشن پایان بازسازی، سیمون گم شده و در جستوجو برای یافتن وی پای لورا نیز میشکند. پس از ناکامی پلیس در یافتن ردی از پسر گمشده، لورا گروهی پیر روانشناس متخصص تحقیق در امور فوق طبیعی را به یتیم خانه دعوت میکند.
بلن روئه دا، فرناندو کایو، روگر پرنسیپ، میبل ریورا، مونته سرا کارولا، آندرس گرترودیکس، ادگار ویوار، اسکار کاساس، جورجینا آولاندا، کارلا گوردیلو آلیسیا، آلخاندرو کامپوس، کارمن لوپز در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.