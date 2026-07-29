مردم شهر خمین همراه با ابرپرچمی که مزین به نام شهداست، روایت تازه‌ای از عاشورا و خون‌خواهی را در مسیر اربعین روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گاهی یک پرچم، تنها پارچه‌ای که در باد به اهتزاز درمی‌آید نیست؛ روایتی است از خون، از غیرت و از عهدی که با شهدا بسته شده است.

این بار، هنرمندی از خمین با خلق ابرپرچمی با عنوان باید برخاست، روایت تازه‌ای از عاشورا و خون‌خواهی را راهی مسیر اربعین کرده است.

این ابرپرچم با ابعاد ۹ در ۱۶ متر، به دستان این هنرمند و با نگارش دست‌نویس نام شهدای استان مرکزی و جمعی از شهدای جنگ اخیر کشور، به اثری ماندگار تبدیل شده است؛ اثری که در جای‌جای آن، عطر ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان شهدا موج می‌زند.

در میانه این پرچم، نماد مشت گره‌کرده رهبر شهید، تصویری از اقتدار، ایستادگی و ادامه راه مردانی است که جان خود را برای عزت این سرزمین فدا کردند؛ نمادی که پیام آن روشن است؛ باید برخاست.

یغمایان، که پیش از این نیز با خلق آثار ماندگاری همچون پرچم شهدای میناب، هنر خود را در خدمت فرهنگ ایثار و شهادت قرار داده است، این بار نیز با تلفیق هنر و ارادت، پرچمی آفریده که تنها یک اثر هنری نیست؛ بلکه پیمانی دوباره با شهدا و ندایی برای بیداری دل‌هاست.

قرار است این ابرپرچم در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا و در میان خیل میلیون‌ها زائر اربعین حسینی برافراشته شود؛ جایی که نسیم کربلا، نام شهدا را بر دوش خود خواهد گرفت و پیام این اثر را به گوش دل‌های عاشق خواهد رساند.

باید برخاست تنها عنوان یک پرچم نیست؛ فریادی است که از دل خون شهدا برخاسته و در مسیر عاشقی، از نجف تا کربلا، طنین‌انداز خواهد شد.