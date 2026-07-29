به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین عملیات «وعده صادق» که در بهار ۱۴۰۳، در پی تهاجم رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، صورت گرفت؛ نقطه‌عطفی در سیاست دفاعی و معادلات بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

این عملیات، ضمن به نمایش گذاشتن آمادگی رزمی، ژرفای راهبردی و قدرت عمل فرماندهی، الگویی نوین از بازدارندگی تهاجمی را عینیت بخشید که بر اساس آن، هر گونه تعرض به تمامیت ارضی یا شهروندان ایرانی در داخل یا خارج از مرزها، با پاسخی قاطع، متناسب و مقتدرانه مواجه خواهد شد.

نخستین رویداد وعده صادق در آینه هنر با هدف فراخوان هنرمندان متعهد و میهن‌پرست کشورمان برای روایت حماسه وعده صادق برگزار شد، این رویداد با استقبال هنرمندان و دوستداران اقتدار ایران، به یکی از جلوه‌های شکوه هنر و تعهد تبدیل شد.

در این راستا، دومین دوره رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مبنی بر بعثت هنرمندان در روایت حماسه جنگ مقدس رمضان و بعثت مردم ایران، از سوی سازمان بسیج هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر، تبیین نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)، تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (دوازده روزه) و دفاع مقدس سوم (رمضان)، تبیین حماسه حضور مردم مبعوث به‌عنوان نقطه عطف جنگ رمضان از موضوع‌های این فراخوان است.

رشته‌های رویداد بدین شرح است؛ فیلم؛ فیلم کوتاه، فیلمنامه کوتاه، طرح فیلمنامه بلند، انیمیشن لگو. ادبیات داستانی؛ داستان کوتاه، خاطره، شعر؛ شعر کلاسیک، شعر نو و سپید، شعر کودک و نوجوان، ترانه. تئاتر؛ نمایشنامه بلند، نمایشنامه خیابانی، طومار نقالی، نقالی و انواع روایتگری، نمایش خیابانی، نمایشنامه‌خوانی، نمایش رادیویی. هنر‌های تجسمی؛ پوستر، تایپوگرافی، تصویرسازی، نقاشی دیجیتال، کالیگرافی، کاریکاتور، عکس. موسیقی؛ سرود، رجز‌های موسیقایی، روایتگری (همراه با ساز). پژوهش؛ مقاله، یادداشت، کتاب، طرح پژوهشی، پایان‌نامه و رساله.

شرکت در رویداد با موضوع فراخوان، برای همه علاقه‌مندان، آزاد است و هر فرد می‌تواند در یک یا چند رشته از رویداد شرکت کند. هر فرد می‌تواند حداکثر پنج اثر در رشته‌های مختلف، به دبیرخانه رویداد ارسال کند.

آخرین مهلت ارسال آثار ۱۰شهریور ۱۴۰۵ و داوری آثار نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ است. تمامی آثار باید از طریق فضای مجازی دبیرخانه به نشانی @iran_vadeyesadegh ارسال شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فراخوان و چگونگی شرکت در این رویداد می‌توانند به سایت رسمی سازمان بسیج هنرمندان مراجعه کنند.