مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در تشدید طرح نظارت بر واحد‌های صنفی و تولیدی در سطح استان، ۳۶ هزار بطری آب آشامیدنی غیر استاندارد در استان شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار کرد: باتوجه به اهمیت صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان و زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی، بازرسی‌های کارشناسان اداره کل استاندارد خوزستان از واحدهای صنفی و تولیدی در سطح استان تشدید شده است.

وی در تشریح این عملیات نظارتی بیان داشت: در راستای اجرای وظایف قانونی و در جریان بازرسی‌های به‌عمل آمده از واحدهای صنفی، کارشناسان این اداره کل موفق به شناسایی و توقیف ۳۶ هزار بطری آب آشامیدنی به دلیل فقدان پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر شدند.

قیصی‌پور با تاکید بر اینکه حفظ سلامت عمومی جامعه «خط قرمز» این اداره کل محسوب می‌شود، افزود: با هرگونه تولید و عرضه محصولات فاقد کیفیت و غیر استاندارد که سلامت شهروندان را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و متخلفین جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان در پایان ضمن توصیه به همشهریان گرامی برای دقت در خرید محصولات، خاطرنشان کرد: از همه مصرف‌کنندگان تقاضا می‌شود هنگام خرید، به کد ۱۰ رقمی مندرج در ذیل علامت استاندارد بر روی بسته‌بندی محصولات توجه نمایند. شهروندان می‌توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت و اعتبار نشان استاندارد محصول اطمینان حاصل کنند.