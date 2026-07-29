به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام سید سعید شاهرخی استاندار لرستان به مناسبت درگذشت حاج «علیرضا قهرمانی» مداح نیکنام و پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت «علیهم السلام» آمده است:

فقدان حاج «علیرضا قهرمانی» مداح و ذاکر پیشکسوت استان لرستان در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، ضایعه‌ای غمبار برای دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، بویژه هیأت عزاداران محله کهن درب دلاکان خرم‌آباد است.

اینجانب، ضمن آرزوی غفران الهی و علو درجات برای آن فقید سعید که عمرشان را در خدمت به خاندان عصمت و طهارت، صرف نمودند؛ این مصیبت را به بیت مکرم قهرمانی، هیئت‌های مذهبی استان لرستان، بویژه محله بزرگ پشت بازار و درب دلاکان و عموم دوستداران سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تسلیت عرض می‌نمایم.

روحشان در جوار رحمت واسعه الهی و عنایات ویژه اهل بیت علیهم السلام، در آرامش باد.