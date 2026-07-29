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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل چرخه حمایت از افراد آسیبپذیر، خواستار راهاندازی مرکز ویژه حمایت و توانمندسازی بانوان بالای ۱۸ سالِ بیسرپرست و بدسرپرست شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل چرخه حمایت از افراد آسیبپذیر، خواستار راهاندازی مرکز ویژه حمایت و توانمندسازی بانوان بالای ۱۸ سالِ بیسرپرست و بدسرپرست شد و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ایجاد امید به آینده و توانمندسازی این قشر ایفا کند.
بهنام جعفریزاده، در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: موضوع اشتغال و ایجاد امید به آینده از مهمترین عوامل کاهش آسیبهای اجتماعی است و باید به عنوان یکی از اولویتهای اساسی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست تا سن ۱۸ سالگی در قوانین و سازوکارهای حمایتی پیشبینی شده است، افزود: پس از رسیدن این افراد به سن قانونی، بهویژه بانوان، خلأ حمایتی جدی ایجاد میشود و در صورت نبود حمایتهای لازم، احتمال مواجهه آنان با آسیبهای اجتماعی افزایش مییابد.
دادستان رفسنجان با تأکید بر ضرورت راهاندازی مرکزی ویژه برای حمایت و توانمندسازی بانوان بالای ۱۸ سالِ بیسرپرست و بدسرپرست گفت: هدف از ایجاد چنین مرکزی صرفاً تأمین محل اسکان نیست، بلکه باید زمینه مهارتآموزی، اشتغال، توانمندسازی اجتماعی و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز یک زندگی مستقل و سالم نیز فراهم شود.
جعفریزاده با اشاره به تجربه موفق برخی شهرستانها در این زمینه اظهار داشت: در برخی مناطق، با همکاری دستگاه قضایی و خیران، مراکزی برای حمایت از این بانوان راهاندازی شده که علاوه بر تأمین سرپناه، خدمات آموزشی، اشتغالزایی و حتی حمایت در زمینه تشکیل خانواده را نیز ارائه میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان رفسنجان افزود: وجود خیران، مؤسسات مردمی و مجموعههای فعال در حوزه اجتماعی، فرصت مناسبی برای راهاندازی چنین مرکزی فراهم کرده است و با همافزایی دستگاههای اجرایی، فرهنگی و حمایتی میتوان این نیاز مهم را برطرف کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان همچنین بر نقش اداره بهزیستی در این زمینه تأکید کرد و گفت: مجموعه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از اقدامات مرتبط با صیانت از حقوق افراد بیسرپرست و بدسرپرست و کاهش آسیبهای اجتماعی را دارد.
جعفریزاده در پایان خاطرنشان کرد: رسالت دستگاه قضایی تنها رسیدگی به جرائم نیست، بلکه پیشگیری از وقوع آسیبهای اجتماعی نیز از مأموریتهای مهم این دستگاه به شمار میرود و تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه دستگاههای مسئول، فرمانداری، بهزیستی، خیران و نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.