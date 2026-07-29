معرفی۴۳ پارادوومیدانیکار اعزامی به بازیهای پاراآسیایی
فدراسیون پارادوومیدانی ترکیب ورزشکاران این رشته برای حضور در بازیهای پاراآسیایی را نهایی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادوار مختلف بازیهای پاراآسیایی و پارالمپیک، ورزشکاران پارادوومیدانی بخش قابل توجهی از ترکیب کاروان اعزامی به این بازیها را تشکیل میدهند.
برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا هم، فدراسیون پارادوومیدانی پس از چندین مرحله و ارزیابیهای لازم، ترکیب اعزامی به این بازیها را نهایی کرد. بر این اساس ۴۳ ورزشکار پارادوومیدانی کار شامل ۲۶ ورزشکار مرد و ۱۷ ورزشکار زن در بازیهای پاراآسیایی شرکت میکنند.
اسامی پارادوومیدانی کاران اعزامی به بازیهای پاراآسیایی ناگویا که در سه دسته پارادوومیدانی، پرش و پرتاب در این دوره بازیها حاضر میشوند، به این شرح است:
۱- مهدی اولاد
۲- علیرضا مختاری
۳- امیر حسین علیپور
۴- حسن ابجوند
۵- حمید اسلامی
۶- ظفر ذاکر
۷- لیلا کبک زند
۸ - الهام صالحی
۹- امان الله پاپی
۱۰- صادق بیت سیاح
۱۱- عرفان بندری
۱۲- هاشیمه متقیان
۱۳- سعید افروز
۱۴- یاسین خسروی
۱۵- وجیه هوشمند
۱۶- فائزه دیبایی
۱۷- حامد امیری
۱۸- زینب مرادی
۱۹- شهلا حدیدی
۲۰- مهران نکویی مجد
۲۱- وحید علی نجیمی
۲۲- هاشم رستگاری
۲۳- هاجر صفرزاده
۲۴- کوثر قرایی
۲۵- سامان پاکباز
۲۶- پرستو حبیبی
۲۷- هرمز صیدی
۲۸- رضا حاتمی
۲۹- معصومه تورانی
۳۰- مهرداد مرادی
۳۱- فرزانه سهرابیتبار
۳۲- زهرا سادات پور اسماعیل
۳۳- حنان کعب عمیر
۳۴- علیرضا زارع
۳۵- محمد ابراهیم پورطلایی
۳۶- محمد طاها بیگ رضایی
۳۷- بتول جهانگیری
۳۸ محمد بخشی
۳۹- محمد صابر فتحآباد
۴۰- فاطمه زهرا امیریوسفی
۴۱- الناز دارابیان
۴۲- آتنا محمدیان
۴۳- وحید علی نجیمی
همچنین ۷ مربی مرد و ۵ مربی زن این ورزشکاران در بازیهای پاراآسیایی همراهی میکنند. محمد علی رفاهیات
مصطفی بهرامی، علیرضا مهرصفوتی، سید مهدی شاهرخی، سید محسن شاهرخی، سید مهدی موسوی، بهمن رضایی (مربیان بخش مردان)، فاطمه برمشوری، زهرا کرم زاده، زینب کعب عمیر، لیلا صفری و فاطمه تشنه دل (مربیان زن) مربیان اعزامی هستند.
فدراسیون پارادوومیدانی ۴۳ ورزشکار و ۱۲ مربی خود را به کمیته ملی پارالمپیک معرفی کرده است.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۵ آبان با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد. از زمان تشکیل و آغاز به کار فدراسیون پارادوومیدانی، این برای نخستین بار است که پارادوومیدانی کاران زیر نظر مستقیم این فدراسیون در ترکیب کاروان ایران قرار میگیرند.