

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل موزه موزه های بنیاد با اشاره به اینکه در سراسر کشور هزار موزه فعال داریم که به صورت شبکه های جدا از هم فعالیت می کنند گفت: این کارت می‌تواند یک فضای هم افزایی ایجاد کند که بتواند قدرت فرهنگی و میراثی را یک پارچه به نمایش بگذارد.

حمید رضا سلیمانی در ادامه گفت: کارت اعتباری موزه ها، همه موزه های بنیاد، میراث فرهنگی و شهرداری ها را تحت پوشش می گیرد. صاحبان این کارت، در بازدید از هزار موزه یِ سراسر کشور، از تخفیف برخوردار می شوند.



وی در خصوص چکونگی تهیه این کرات گفت: این کارت هایِ اعتباریِ تخفیف دار، در اختیار سازمانها و مراکز متقاضی قرار می گیرد. مردم هم میتوانند با مراجعه به سایتِ موسسه موزه های بنیاد آنها را تهیه و شارژ کنند .