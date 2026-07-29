به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید میرحسینی، معاون دادستانی کل کشور روز چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از مرز بین‌المللی خسروی، به همراه مسئولان استانی از روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد. وی با بیان اینکه رضایت مردم و زائران از خدمات ارائه‌شده برای مجموعه خدمتگزاران ارزشمند است، اظهار کرد: در این بازدید، دیدارهای خوبی با زائران داشتیم و آنچه بیش از همه اهمیت داشت، ابراز رضایت آنان از امکانات، تسهیلات، مسیرهای تردد، زیرساخت‌های ایجادشده و فضاهای پیش‌بینی‌شده برای اسکان در گذرگاه مرزی بود. میرحسینی با تقدیر از تلاش مجموعه مدیران اجرایی، دستگاه قضایی و مردم استان کرمانشاه، افزود: این خدمات شایسته قدردانی است و توفیق خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نعمتی بزرگ محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست. معاون دادستانی کل کشور روند تردد زائران از مرز خسروی را روان و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه فرآیند عبور زائران قابل قبول است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کیفیت خدمات در آینده نیز ارتقا خواهد یافت. وی در عین حال به برخی نکات مطرح‌شده در نشست با مسئولان اشاره کرد و گفت: موضوع ساماندهی تردد زائران از پارکینگ‌ها تا محل کنترل گذرنامه، تقویت نظارت بر پارکینگ‌ها و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای زائران از جمله مواردی بود که درباره ارتقای آن همفکری شد. میرحسینی در پایان با قدردانی مجدد از تلاش تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران اربعین، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همدلی و همکاری، خدمات هرچه مطلوب‌تری به زائران حسینی ارائه شود.