مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه اعلام کرد: به‌منظور تسهیل در تردد زوار، تمهیدات ویژه‌ای ازجمله استقرار جایگاه‌های سیار سوخت، افزایش کارت‌های اضطراری در ۳۵ جایگاه مسیر مواصلاتی و توزیع رایگان سی‌ان‌جی در مبادی مرزی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، پیمان بهرامی با اشاره به پیشینه تاریخی استان کرمانشاه به‌عنوان دروازه عتبات عالیات و معبر اصلی زائران مرز‌های خسروی و مهران گفت: با توجه به حجم بالای تردد زائران از محور‌های مواصلاتی استان، تمامی جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی مسیر از مدت‌ها پیش بررسی و آماده‌سازی شده‌اند و اکیپ‌های بازرسی به‌صورت شبانه‌روزی بر نحوه خدمات‌رسانی آنها نظارت دارند.

تأمین پایدار سوخت به‌رغم ناترازی تولید و مصرف

وی با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی برای حفظ پایداری زنجیره توزیع سوخت تصریح کرد: به‌رغم ناترازی‌های موجود در حوزه تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی به‌ویژه بنزین، با بسیج امکانات و ناوگان حمل‌ونقل منطقه، موجودی مطمئنی در مخازن جایگاه‌ها ایجاد شده و مقدار ذخیره‌سازی فرآورده‌ها در نقاط هدف افزایش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با اشاره به آماده‌سازی پایانه مرزی خسروی افزود: یک باب جایگاه شرکتی در این پایانه مرزی فعال شده است که وظیفه سوخت‌رسانی به اتوبوس‌های درون‌شهری و ناوگان انتقال زائران به پایانه مرزی عراق را به عهده دارد. همچنین، فرایند اعزام و استقرار ۲ دستگاه خودروی سوخت‌رسان سیار بنزین (P ۲) به بخش پارکینگ‌های مرزی نهایی شده است.

تخصیص کارت‌های اضطراری بنزین و نفت‌گاز

بهرامی درباره مدیریت فرایند سوخت‌گیری در مسیر‌های مواصلاتی گفت: در مسیر‌های اصلی منتهی به مرز‌های خسروی و مهران، ۳۵ جایگاه سوخت مشخص شده‌اند که سهمیه کارت‌های اضطراری بنزین آنها افزایش یافته است تا زائران در ترافیک جایگاه‌ها معطل نشوند. بااین‌حال، توصیه مؤکد ما این است که پیش از حرکت، باک خودروی خود را تکمیل و از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند.

وی درباره تأمین سوخت ناوگان اتوبوسرانی و کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب، بیان کرد: تعدادی از جایگاه‌های مسیر، برای اتوبوس‌های بین‌شهری به کارت‌های اضطراری نفت‌گاز با نرخ اول (حواله‌ای ۳۰۰ تومانی) مجهز شده‌اند. همچنین، برای کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب که عازم پایانه‌های مرزی یا خاک عراق هستند، کارت‌های اضطراری نفت‌گاز با نرخ ۶۰۰ تومانی در مجاری عرضه تعبیه شده است.

سوخت‌رسانی در مرز جدید سومار و تأمین گاز مایع مواکب

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه با اشاره به افزوده‌شدن مرز سومار به مبادی تردد زائران گفت: ظرفیت سوخت‌رسانی تنها جایگاه مستقر در شهر سومار به حداکثر رسیده و خدمات‌رسانی در بخش بنزین و نفت‌گاز بدون وقفه در حال انجام است. افزون‌براین، یک جایگاه سیار نفت‌گاز به‌صورت آماده‌باش (استندبای) پیش‌بینی شده است تا در صورت نیاز در منطقه مستقر شود.

بهرامی درباره تأمین گاز مایع (LPG) مورد نیاز مواکب گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، گاز مایع مواکب پس از ثبت‌نام در سامانه صدف و تأیید، با نرخ مصوب و یارانه‌ای از طریق شرکت‌های موزع توزیع می‌شود.

توزیع رایگان سی‌ان‌جی در ۱۰ جایگاه

وی با بیان اینکه منطقه کرمانشاه درمجموع دارای ۱۷۵ باب مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی با ۷۸ باب جایگاه سی‌ان‌جی است، تصریح کرد: همسو با تسهیل سفر زائران، اکنون ۱۰ باب از جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان خدمات خود را رایگان ارائه می‌دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: برای سومین سال متوالی، با همکاری وزارت دفاع، یک دستگاه جایگاه سی‌ان‌جی سیار در شهرستان قصرشیرین مستقر شده است که سوخت پاک را به‌صورت رایگان به خودرو‌های زوار عرضه می‌کند.