به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی رفسنجان از کشف ۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در بازرسی از یک انبار در اطراف این شهر خبر داد.

«سرهنگ خواجه پور» با اشاره به ارزش ۴۰ میلیارد ریالی این دستگاه‌های غیر مجاز و دستگیری یک متهم بیان کرد: با توجه به افزایش مصرف برق در فصل گرما و ضرورت مدیریت انرژی، پلیس با همکاری اداره برق، اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، اقدامات خود را برای شناسایی و مقابله با این‌گونه تخلفات تشدید کرده است.