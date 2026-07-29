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مجری نمایشگاه تخصصی دام، طیور تصریح کرد؛ تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام معتقدند که با صادرات تلیسه، صنعت دام از مشکلات اخیر نجات مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مسعودی در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با اشاره به آغاز به کار دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته در شهر آفتاب تهران تصریح کرد: حضور شرکتهایی از کشورهای فرانسه، هند، چین، پاکستان، اسپانیا، هلند و آلمان در این دوره از نمایشگاه فرصت مطلوبی است تا گوشههایی از پیشرفتهای کشورمان در صنایع دام و طیور را به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه توان فنی و علمی ایران در عرصه دام و طیور شهرت جهانی دارد، اضافه کرد: ما میتوانیم گوشت مرغ را با بهترین کیفیت و برابر با استانداردهای جهانی تولید و عرضه کنیم و با توجه به آزاد سازی صادرات گوشت مرغ، شرکتهای کشورمان میتوانند محصولات خود را به مشتریان خارجی به ویژه در کشورهای همسایه ارائه دهند.
مسعودی ارائه تلیسههای هلشتاین ایرانی به مشتریان خارجی را یکی از اهداف مهم این نمایشگاه خواند و گفت: همه فعالان صنعت دام عقیده دارند که با توجه به مشکلات پیش آمده در ماههای گذشته، اکنون صادرات تلیسه میتواند صنعت دام را نجات دهد.
مجری نمایشگاه دام و طیور با درخواست از عموم هموطنان برای بازدید از نمایشگاه گفت: این تلیسهها ماحصل سالها تلاش و نمونههای پیشرفت کشورمان در صنعت دام است و هموطنانمان میتوانند با حضوردرنمایشه این گاوها را که از هر لحاظ با نمونههای خارجی رقابت میکنند، از نزدیک ببینند.