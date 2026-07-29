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رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: امروز حوزه زنان و خانواده در مدیریت شهری نقش شتابدهنده دارد و مأموریت آن بهرهگیری از ظرفیتهای زنان و خانواده برای حل مسائل شهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم اردبیلی در نخستین نشست کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، گفت: جلسات متعددی سالهای گذشته در تهران، مشهد و تبریز با حضور مسئولان امور بانوان کلانشهرها برگزار شد و یکی از مهمترین محورهای پیگیری از سال ۱۴۰۱، ارتقای ساختار حوزه زنان و خانواده در شهرداریهای کلانشهرها بود.
وی ادامه داد: در این مسیر کارگروههای تخصصی تشکیل شد و درباره مدلهای مختلف ساختاری، متناسب با جمعیت شهرها، از جمله کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر و شهرهای بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر، بحث و بررسیهای مفصلی صورت گرفت.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تصریح کرد: این موضوع با همکاری فراکسیون زنان مجلس، فراکسیون اجتماعی، وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها در دولت قبل تا آستانه ابلاغ نهایی پیش رفت و پس از شهادت رییس جمهور شهید در دولت جدید نیز پیگیریها از سر گرفته شد.
وی با بیان اینکه ساختار حوزه زنان باید دارای ردیف بودجه مستقل و جایگاه سازمانی مناسب در مدیریت شهری باشد، افزود: در شهرداری تهران نیز تغییر ساختار از ادارهکل امور بانوان ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی به «مرکز زنان و خانواده» زیر نظر مستقیم شهردار تهران، فرآیندی زمانبر بود که در نهایت از ابتدای سال گذشته با تصویب شورای اسلامی شهر تهران به نتیجه رسید.
اردبیلی با اشاره به ساختار مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این مرکز دارای پنج معاونت، ۲۰ مدیریت تخصصی، شبکه مشاوران در ۲۲ منطقه شهر تهران و همچنین در ۷۰ سازمان و شرکت شهرداری است؛ هرچند تکمیل این ساختار همچنان در حال انجام است.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام دوباره کلانشهرها برای تثبیت این ساختارها گفت: امیدواریم در نشستهای آینده با حضور شهرداران کلانشهرها، بتوانیم مصوبات این حوزه را با رسمیت و ضمانت اجرایی بیشتری دنبال کنیم.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در حوزه زنان گفت: امروز از مدل سنتی «امور بانوان» عبور کردهایم؛ در گذشته تصور میشد بخشی به نام امور بانوان صرفاً مسئول رسیدگی به مسائل زنان، برگزاری مناسبتها یا پاسخگویی به مراجعات بانوان است؛ در حالی که این نگاه دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست.
وی بیان کرد: تمام ظرفیت شهرداری تهران، شامل بودجه، امکانات و بیش از ۱۰۰ هزار نیروی انسانی، متعلق به همه شهروندان اعم از زنان و مردان است و حوزه زنان و خانواده وظیفهای متفاوت بر عهده دارد.
اردبیلی با اشاره به دو مأموریت اصلی این حوزه تصریح کرد: نخستین ماموریت، ایجاد نگاه زنانه و مادرانه به سیاستگذاری و مدیریت شهری و دوم، فعالسازی ظرفیتهای زنان و خانواده به عنوان پیشران حل مسائل شهر است.
وی با بیان اینکه زنان مسئله نیستند، بلکه حلال مسائل هستند؛ افزود: اگر نگاه و ظرفیت زنان در مدیریت شهری حضور نداشته باشد، بخشی از مسائل شهر بر زمین خواهد ماند؛ بنابراین ایجاد ساختار برای حوزه زنان، پاسخ به یک خلأ مدیریتی است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره نقش زنان در تحول کشور گفت: ایشان بارها تأکید کرده بودند که زنان و دختران پیشران تحول در کشور هستند و یکی از دغدغههای جدیشان، استفادهنشدن از ظرفیت زنان توانمند در سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری بود.
وی افزود: امروز کشور دارای شمار قابل توجهی از زنان موفق در عرصههای علمی، فرهنگی، مدیریتی، اجتماعی و ورزشی است، اما همچنان از این ظرفیت عظیم در جایگاههای تصمیمساز به اندازه کافی استفاده نمیشود و ما خود را میراثدار این دغدغه میدانیم.
اردبیلی با اشاره به سیاستهای کلی خانواده نیز بیان کرد: خانواده باید محور تمامی تصمیمات و برنامههای کشور باشد و تحقق این هدف بدون بهرهگیری از ظرفیت زنان، بهویژه مادران، امکانپذیر نیست.
وی گفت: هرگاه مادر خانواده نقش عاملیت خود را درک کند، خانواده نیز به یک کنشگر فعال در محله و جامعه تبدیل خواهد شد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه جنگ ماههای اخیر نمونهای روشن از نقشآفرینی زنان در مدیریت بحران است، تصریح کرد: از ابتدای شروع جنگ، به اذعان بسیاری از مدیران، حدود ۷۰ درصد فعالیتهای میدانی در محلهها، خیابانها و مراکز خدمترسانی توسط بانوان مدیریت و راهبری شد. در کنار عملیات آواربرداری، امدادرسانی و نجات، بانوان با حضور در منازل
آسیبدیده، ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، نظافت و حمایتهای روانی و اجتماعی، نقش مؤثری در بازگرداندن آرامش به خانوادهها ایفا کردند.
وی افزود: این تجربه نشان داد زنان از ظرفیت بالایی برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردارند و حضور آنان نهتنها در مواقع عادی بلکه در بحرانها نیز میتواند نجاتبخش شهر و کشور باشد.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر اینکه به گفته رهبر شهیدمان نباید نگاه سهمخواهانه به حضور زنان داشت، گفت: رهبر شهیدمان همیشه در فرمایشات شان به حضور مفید زنان در جامعه تاکید داشتند؛ از این رو باید شرایطی فراهم شود که شایستگی زنان دیده شود و ظرفیتهای آنان بدون محدودیت در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: وظیفه حوزه زنان و خانواده، تعریف اولویتها، نظام مسائل، رویکردهای حل مسئله و تبیین شرح وظایف این حوزه برای مدیران شهری است و نباید این مجموعه صرفاً به انجام فعالیتهای مناسبتی یا رسیدگی موردی به مسائل زنان تقلیل یابد.
اردبیلی گفت: حوزه زنان و خانواده باید با تمامی معاونتها و بخشهای مدیریت شهری از جمله حملونقل، خدمات شهری، شهرسازی و سایر حوزهها ارتباط مؤثر داشته باشد تا بتواند ظرفیت عظیم زنان، دختران، خانوادهها و گروههای مردمی را در خدمت مدیریت شهری قرار دهد.
وی در پایان با اشاره به ارتقای جایگاه این مجموعه در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: کمیته امور بانوان که پیشتر ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکرد، بهزودی به کمیسیون خانواده تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که زمینه برگزاری جلسات تخصصیتر، هماهنگی بیشتر میان کلانشهرها و اثرگذاری گستردهتر در حوزه زنان و خانواده را فراهم خواهد کرد.