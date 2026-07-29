با هدف ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، عملیات اجرایی ساخت نخستین واحد صنایع تبدیلی روستای حسین‌آباد میش‌مست با احداث کارخانه تولید گلاب و بسته‌بندی عرقیات گیاهی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید گلاب و بسته‌بندی عرقیات گیاهی در روستای حسین‌آباد میش‌مست، با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌ها استانداری قم، بخشدار مرکزی قم و جمعی از اعضای شورا، دهیار و اهالی منطقه برگزار شد.

این طرح که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در حال احداث است، به عنوان اولین واحد صنایع تبدیلی این روستا، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.

در این مراسم، آقای جعفری موحد، مدیرکل روستایی و شورا‌ها استانداری قم، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، حلقه مفقوده زنجیره تولید در بسیاری از روستاهاست.

وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه فرآوری محصولات و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

مدیرکل روستایی و شورا‌ها استانداری قم همچنین بر حمایت گسترده دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذارانی که منجر به توسعه اقتصادی و اشتغال در روستا‌ها می‌شوند، تأکید کرد.

این طرح با هدف ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان منطقه و تبدیل محصولات خام به کالا‌های باارزش، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود.