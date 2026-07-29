به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به زمان‌بر شدن تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌های مرکزی در برخی استان‌ها، بر تشکیل کارگروه ویژه با ریاست استاندار فارس و معرفی نماینده تام‌الاختیار برای جلوگیری از توقف یا کندی روند ساخت کتابخانه مرکزی شیراز تاکید کرد.

آزاده نظربلند در نشست برخط با ۱۲۷ انجمن کتابخانه‌های عمومی فارس اظهار کرد: هم‌اکنون چهار پروژه کتابخانه مرکزی در استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، مازندران و اراک در دست اجراست و به‌جز کتابخانه مرکزی اراک، تکمیل سایر پروژه‌ها بسیار زمان‌بر شده است، به‌گونه‌ای که برخی از آنها ۱۸ تا ۲۰ سال به طول انجامیده است.

وی افزود: برای آنکه در استان فارس با چنین معضلی مواجه نشویم، لازم است کارگروه ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط و با ریاست استاندار تشکیل شود و استاندار نیز نماینده‌ای تام‌الاختیار برای پیگیری مستمر پروژه معرفی کند تا روند پیشرفت شتاب گیرد و پروژه در اسرع وقت به نتیجه برسد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی با قدردانی از اهتمام ویژه استاندار فارس به توسعه فضای کتابخانه‌ای استان گفت: در حالی که ۱۵ سال با چالش ساخت کتابخانه مرکزی در شیراز مواجه بودیم، این مشکل در دوره مدیریت دکتر امیری رفع شده است و همچنین در این دوره شاهد افتتاح و بازطراحی کتابخانه‌های عمومی در فارس بوده‌ایم که در سطح کشور بی‌نظیر است.

نظربلند تصریح کرد: این نهاد، تجهیز پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا را بر عهده گرفته و در این مسیر منتظر اختصاص اعتبارات دولتی ننشسته است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱ کتابخانه در فارس دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۹ درصد هستند و تجهیز کامل آنها به ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی فارس بخشی از این تجهیز را تقبل می‌کند، اما تامین همه این اعتبار در توان ما نیست و نیازمند همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است تا بتوانیم این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.

نظربلند تاکید کرد: وقتی آیندگان قضاوت کنند، فارس در توسعه فضا‌های کتابخانه‌ای پیشرو بوده و نام شما ماندگار خواهد بود.

وی گفت: هنگامی که دبیری نهاد کتابخانه‌های عمومی را بر عهده گرفتم، در سطح کشور ۵۷ کتابخانه سیار فعال وجود داشت، ولی این تعداد اکنون به ۷۸ کتابخانه رسیده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی اعلام کرد: هم‌اکنون نیز ۵۰ دستگاه خودرو در دست آماده‌سازی و تجهیز است تا به‌عنوان کتابخانه سیار فعالیت خود را آغاز کنند.

نظربلند با بیان اینکه هم‌اکنون پنج کتابخانه سیار در فارس فعالیت می‌کند، ادامه داد: میان‌برترین راه برای دسترسی نقاط فاقد کتابخانه به خدمات کتابخانه‌ای، راه‌اندازی کتابخانه سیار است.

وی از استاندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس خواست تا اعتبار لازم برای راه‌اندازی ۱۰ کتابخانه سیار جدید در این استان را تامین کنند تا خدمات کتابخانه‌ای به نقاط محروم استان نیز فراهم شود.