نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت با اشاره به اعتراف رئیس جمهور آمریکا در نقش این کشور در تجاوز به ایران تأکید کرد: این اعتراف دارای آثار حقوقی بین المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت نسبت به این تجاوز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت با اشاره به اعتراف رئیس جمهور آمریکا در نقش این کشور در تجاوز به ایران تأکید کرد: این اعتراف دارای آثار حقوقی بین المللی و انکارناپذیر در اثبات مسئولیت نسبت به این تجاوز است.

طبق نقشه راه تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام هفتم تیر خطاب به مسئولان قوه قضائیه، مجموعه اعتراف‌های سران دشمنان آمریکائی - صهیونی، مبنای پیگیری جنایات دشمنان در جنگ‌های تحمیلی اخیر علیه ایران است.