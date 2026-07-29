به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امروز تا آخر هفته از شدت گرمای هوا در بیشتر مناطق استان کاسته می‌شود و کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

محمدرضا رفیعی افزود: آسمان بیشتر مناطق استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری در ساعت‌های بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد شدید و در مناطق شرقی، شمالی و تا حدودی مرکزی استان خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا به طور موقت پیش بینی می‌شود که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است.

وی ادامه داد:در شبانه روز گذشته بادرود، کاشان و آران و بیدگل با ۴۰ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین ایستگاه‌های استان گزارش شده و کمینه دما در ایستگاه بویین میاندشت ۱۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

رفیعی با اشاره به اینکه فردا پنجشنبه و جمعه (هشتم ونهم مردادماه) هوای صاف تا کمی ابری از بعد ازظهر وزش باد و گردوخاک پیش بینی می‌شود، گفت: دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات شبانه روز گذشته به ۳۷ و در خنک‌ترین ساعات به ۱۹ درجه سانتیگراد رسید.

بر اساس هشدار مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی، رنگ زرد برای آگاهی بخشی، رنگ نارنجی برای حفظ آمادگی و رنگ قرمز برای اقدام است.