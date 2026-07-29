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فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت گفت: یکی از محورهای اساسی ما در این ایام، مبارزه با سرقت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدعلی نورینژاد فرمانده قرارگاه مبارزه در حاشیه بازدید از مرز چذابه گفت: تأمین امنیت زائران را یکی از وظایف ذاتی پلیس است
وی افزود: امنیت را هم در مسیر تردد، هم در پایانههای مرزی و هر مکانی که زائران حضور دارند، تأمین میکنیم، یکی از مصادیق بارز امنیت، حفظ جان، مال و اموال زائران است، به ویژه در شرایط ازدحام و کثرت جمعیت که ممکن است عدهای قصد سوءاستفاده داشته باشند.
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت با تأکید بر حضور همه جانبه پلیسهای تخصصی تصریح کرد: همکاران من در مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس پیشگیری، اطلاعات و پلیس آگاهی، با اقدامات پیشگیرانه خود، تحرکات مجرمانه را سلب و زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان میگیرند، بر همین اساس، یکی از محورهای اساسی ما در این ایام، مبارزه با سرقت است.
وی ادامه داد: به همین منظور، طرحهای پیشگیری از سرقت که قبلاً ابلاغ شده بود، به صورت میدانی و از نزدیک مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته است، خوشبختانه هر سال شاهد ارتقای کشف سرقت و برقراری امنیت مطلوب برای زائران هستیم.