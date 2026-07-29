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قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن زائران در همه مرزهای اربعینی، ثبتنام در سامانه سماح را لازمه بهرهمندی از خدمات، پوشش بیمهای و مدیریت مطلوب سفر دانست و از تداوم هماهنگی با طرف عراقی برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اربعین حسینی در فرمانداری خرمشهر گفت: از همه هموطنانی که قصد تشرف به زیارت اربعین حسینی را دارند درخواست میکنیم از تمامی مرزهای تعیینشده برای خروج از کشور استفاده کنند تا امکان ارائه خدمات مطلوبتر به زائران فراهم شود و مدیریت تردد، حملونقل و ناوگان اتوبوسی با سهولت بیشتری انجام گیرد.
وی با اشاره به اهمیت ثبتنام زائران در سامانه سماح اظهار کرد: ثبتنام در این سامانه علاوه بر ایجاد نظم و برنامهریزی بهتر برای مدیریت سفرهای اربعین، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران را نیز فراهم میکند و اطلاعات مورد نیاز برای برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای مسئول را در اختیار متولیان قرار میدهد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: ثبتنام در سامانه سماح با خدمات بیمهای زائران نیز ارتباط مستقیم دارد و تمامی زائران باید پیش از سفر نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل احتمالی در طول سفر، بتوانند از خدمات بیمهای پیشبینیشده به بهترین شکل ممکن بهرهمند شوند.
پورجمشیدیان تأکید کرد: از نگاه ستاد اربعین، ثبتنام در سامانه سماح اقدامی ضروری و الزامی است و از همه زائران درخواست میشود با انجام این فرآیند، علاوه بر بهرهمندی از خدمات و پوشش بیمهای، زمینه مدیریت بهتر سفر و ارائه خدمات مناسبتر را برای دستگاههای اجرایی فراهم کنند.
قائممقام وزیر کشور درباره هماهنگیهای انجامشده با مسئولان کشور عراق بیان کرد: بخش عمده خدماترسانی به زائران در خاک عراق توسط دولت و دستگاههای اجرایی این کشور انجام میشود و در دیدارهای مشترک، ضمن قدردانی از دولت و ملت عراق بهدلیل میزبانی شایسته از زائران و همکاریهای گسترده در برگزاری مراسم اربعین، موضوعات و مسائل اجرایی نیز با طرف عراقی مورد بررسی و هماهنگی قرار میگیرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای این هماهنگیها، مدیریت بازگشت زائران به کشور است تا با همکاری و تعامل دو طرف، مشکلات احتمالی به حداقل برسد و روند بازگشت زائران با سهولت و آرامش انجام شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به اقدامات انجامشده برای برگزاری اربعین امسال خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتها، تجربیات سالهای گذشته و برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران بهکار گرفته شده است و ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد تاکنون خدمات در شرایط مطلوبی ارائه شده و مشکل جدی که بتواند بر روند سفر و زیارت زائران تأثیر منفی بگذارد، وجود ندارد.
پورجمشیدیان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و مسئولان دو کشور، مراسم اربعین امسال نیز با نظم، امنیت و کیفیت مطلوب برگزار شود.