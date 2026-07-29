به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل انتقال خون استان گفت: استان اصفهان ۸۶۵ بیمار تالاسمی ماژور و ۹۸۶ بیمار هموفیلی دارد که به دلیل کمبود فاکتور‌های انعقادی، مراجعه آنها به فرآورده‌های خونی افزایش یافته است و بیماران تالاسمی ماژور هر دو هفته حداقل دو واحد خون فیلتردار نیاز دارند تا از بروز حساسیت جلوگیری شود.

کیان دهراب‌پور با بیان اینکه تاکنون ۲۱ بیمار با گروه خونی نادر استان شناسایی شده است، افزود:این افراد به سازمان انتقال خون ایران معرفی می‌شود، زیرا گروه خونی نادر یک سرمایه برای سازمان شمرده می‌شود، در حالیکه برخی تمایلی به همکاری با سازمان انتقال خون برای اهدای خون ندارند.

وی ادامه داد: از بین ۶۴ هزار و ۹۲۳ نفر مراجعه کننده به انتقال خون از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۴ هزار و ۶۳۷ نفر موفق به اهدای خون شدند که ۵۳.۵ درصد آنان اهدا کننده مستمر بودند و ۱۳.۸ درصد افراد از اهدا معاف شدند.

مدیرکل انتقال خون استان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۱۱ مرکز اهدای خون در استان فعال است، افزود: مرکز فلاورجان با همت یک خیر در کمتر از ۹ ماه و با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد تومان دراردیبهشت سالجاری ساخته شد و با بهره‌برداری ازمراکزمبارکه، داران و اردستان تا پایان سال، تعداد مراکز به ۱۵ مرکز خواهد رسید.

دهراب‌پور گفت: اهدای خون بانوان سال گذشته رشد ۴.۱ درصد داشته است و در دوران جنگ، رشد ۱۹۲ درصدی در اهدای خون بانوان، ۱۵۴ درصدی در اهدا کنندگان بار اول و حدود ۵۰ درصدی در میزان کلی اهدای خون به ثبت رسید.

وی افزود: سال گذشته ۶ هزار و ۶۳۰ واحد و از ابتدای سالجاری تا کنون ۶ هزار و ۲۵۰ واحد فرآورده خونی به استان‌های دیگر ارسال شده است.