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استاندار کرمانشاه با تاکید بر جانمایی پردیس مفاخر در شهر کرمانشاه گفت : شهرداران برای احیای محورهای فرهنگی استان مأموریت دارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ، سرمایهای معنوی و پایدارترین دارایی یک جامعه است، گفت: فرهنگ مکمل و زینتبخش تمامی طرحهای عمرانی و اقتصادی است. دکتر منوچهر حبیبی در نشست با هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی شعبه استان کرمانشاه اظهار کرد: بسیار خرسندم از برگزاری این نشست با حضور نخبگان و اساتید برجسته استان که دغدغههای فرهنگی دارند. استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فرهنگ، پایدارترین دارایی یک جامعه است، بیان کرد: فرهنگ یک سرمایه معنوی است که ذاتاً از بین نمیرود؛ اما اگر مورد بیتوجهی و غفلت قرار گیرد، غبار فراموشی بر آن مینشیند و صیانت و پاسداری از مرزهای فرهنگی، مراقبتی دائم و دلسوزانه همچون پرورش یک فرزند را میطلبد. دکتر حبیبی با اشاره به پیشینه تاریخی پر افتخار کرمانشاه در دوران باستان تا عصر معاصر، بهویژه مجاهدتهای دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: بزرگترین تمدنها و ارزشمندترین اقدامات، اگر به درستی معرفی و تبلیغ نشوند، در تاریخ گم خواهند شد و امروز باید صادقانه از خود بپرسیم چند درصد از کودکان و نوجوانان ما مفاخر و مشاهیر برجسته کرمانشاه را میشناسند؟ این گزاره زنگ خطری جدی و ضعف مشترک همه متولیان فرهنگی است. استاندار کرمانشاه گفت: من فرزند زاگرس هستم و فرهنگ این دیار را درهمتنیده با روح خود میدانم و با وجود این پیوند عمیق، انتظار و توقع من از مدیران دستگاههای فرهنگی بومی استان بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است و بارها اعلام کردهام که هیچ محدودیتی برای حمایت مالی از طرحهای فرهنگی اصیل و زودبازده ندارم. وی افزود: حفظ فرهنگ با سخنرانی و شعار شدنی نیست؛ باید نگاه و فکر خود را تغییر دهیم. متاسفانه گاهی برای واگذاری یک اتاق کار ساده به بنیاد ایرانشناسی در بدنه دستگاههای فرهنگی مقاومت و موازیکاری دیده میشود که این روند به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید اصلاح شود. دکتر حبیبی با اشاره به ماموریتهای ابلاغی به شهرداران استان خاطرنشان کرد: در جمع شهرداران استان به صراحت تاکید کردم که ماموریت شهرداری صرفاً در سیمان، ماسه، آجر و آسفالت خلاصه نمیشود و بنیان هویت شهرداری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی است. شهرداریهای ما باید پای کار بیایند و محورهای فرهنگی و تاریخی استان را از کنگاور تا مرز خسروی احیا کنند؛ چرا که این اقدام مستقیم به تحول حوزه گردشگری و اقتصاد استان منجر خواهد شد. استاندار کرمانشاه از اجرای طرحی نو برای پیوند نظام تصمیمگیری استان با نخبگان خبر داد و گفت: از این پس در تمامی کارگروهها، شوراها و کمیسیونهای استانی، از شورای برنامهریزی و کارگروه اشتغال گرفته تا کارگروه فرهنگی و اجتماعی متناسب با موضوع جلسه، حداقل از سه نفر از پیشکسوتان، صاحبنظران و فعالان با سابقه آن حوزه دعوت رسمی به عمل خواهد آمد. این تصمیم دو هدف عمده را دنبال میکند؛ نخست بهرهگیری واقعی از تجربیات کارشناسی نخبگان غیردولتی، و دوم انتقال بیواسطه واقعیات و نگاه مدیران به بدنه نخبگانی و صنفی جامعه تا مشخص شود گره کار در اجرای پروژهها کجاست؛ چرا که مشکل فعلی ما کمبود بودجه و امکانات نیست، بلکه نوع نگاه و پیگیریهاست. استاندار کرمانشاه از پیگیری ویژه برای تحقق پنج پروژه راهبردی فرهنگی استان خبرداد و افزود: این طرحها تقویت و استقرار شایسته بنیاد ایرانشناسی کرمانشاه، احداث پردیس مفاخر کرمانشاه، تکمیل کتابخانه مرکزی به عنوان پاتوق فرهنگی، احیای موزه آموزش و پرورش و موزه ورزش استان و مستندسازی آداب، رسوم و فرهنگ این خطه و برجستهسازی روز ملی کرمانشاه است. دکتر حبیبی بنیاد ایرانشناسی را محور کارهای فرهنگی و مطالبه جدی پیشکسوتان دانست و خواستار استقرار آن در مکانی فاخر شد. استاندار کرمانشاه ییان کرد: فرهنگ پیوستِ فرعیِ طرحهای عمرانی و اقتصادی نیست بلکه فرهنگ مکمل، قوامبخش و مایه زیبایی و دوام هر اقدام اقتصادی و عمرانی است و بدون آن، توسعه استان ناقص خواهد ماند. وی افزود: بنیاد ایرانشناسی کرمانشاه هرچه سریعتر در جایگاه شایسته خود مستقر و منشأ خدمات بزرگ به مردم شریف استان شود.