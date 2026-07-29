مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده شهید امیر سرلشکر نصیرزاده، از نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرکت به‌سوی ایران قوی گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان حضور خود به‌همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی در منزل امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به تشریح ابعادی از مدیریت، رهبری و درایت رهبر شهید انقلاب اسلامی در عرصه حکمرانی پرداخت.

مخبر در این دیدار، با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در هدایت کشور، روایتی از شیوه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های ایشان در مسیر تحقق اهداف کلان نظام و حرکت به‌سمت ایران قوی ارائه کرد.