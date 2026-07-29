معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را یکی از ارکان امنیت آبی پایتخت دانست و بر ضرورت نگاه اقتصادی به صنعت فاضلاب، توسعه روش‌های نوین تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، ماشالله تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، با حضور در تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیند تصفیه فاضلاب، تولید پساب استاندارد، تولید برق از بیوگاز و ظرفیت‌های این مجموعه در بازچرخانی آب و اقتصاد چرخشی قرار گرفت.

تابع‌جماعت با قدردانی از عملکرد مدیرعامل و کارکنان شرکت فاضلاب تهران، این مجموعه را یکی از مراکز ارزشمند و دانش‌محور صنعت آب و فاضلاب کشور دانست و از تلاش‌های کارکنان در شرایط دشوار سال گذشته، به‌ویژه همزمان با محدودیت‌های منابع و شرایط خاص کشور، تقدیر کرد.

وی با اشاره به عملکرد صنعت آب در مدیریت تنش آبی تهران اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در سال گذشته موجب شد با مدیریت صحیح منابع و همکاری مجموعه‌های تخصصی، از اجرای جیره‌بندی آب در تهران جلوگیری شود؛ موضوعی که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه آب و جایگاه صنعت آب کشور داشت.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را یکی از ارکان امنیت آبی پایتخت برشمرد و گفت: پساب تصفیه‌شده باید جایگزین مصرف آب متعارف در بخش‌هایی مانند فضای سبز، صنعت و کشاورزی شود تا منابع آب سطحی و زیرزمینی تهران بیش از پیش برای تأمین آب شرب حفظ شوند. از این منظر، فعالیت شرکت فاضلاب تهران تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از راهبرد تأمین آب پایدار پایتخت به شمار می‌رود.

تابع‌جماعت با تأکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به صنعت فاضلاب، بر توسعه روش‌های نوین تأمین مالی، جذب سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، توسعه قرارداد‌های فروش پساب و بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری تهران تأکید کرد و افزود: شرکت فاضلاب تهران باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی برای خلق منابع مالی پایدار استفاده کند تا روند توسعه پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی همچنین حوزه سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو دانست و تصریح کرد: این معاونت آمادگی دارد در زمینه آموزش، ساختار سازمانی، جانشین‌پروری، مدیریت دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص، همکاری گسترده‌ای با شرکت فاضلاب تهران داشته باشد.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو با اشاره به ظرفیت علمی و فنی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، این مجموعه را بستری مناسب برای توسعه آموزش‌های تخصصی، پژوهش‌های کاربردی، همکاری با دانشگاه‌ها و اجرای طرح‌های نوآورانه دانست و پیشنهاد کرد شرکت فاضلاب تهران به عنوان یکی از مراکز پایلوت آموزشی و پژوهشی صنعت آب و فاضلاب کشور ایفای نقش کند.

در این نشست، احمد سلامت با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی شرکت فاضلاب تهران نیروی انسانی متخصص و دانش‌محور آن است، اظهار کرد: مجموعه فاضلاب تهران از ظرفیت کم‌نظیری از نیرو‌های متخصص و تحصیل‌کرده برخوردار است، اما برای حفظ این سرمایه ارزشمند، باید برنامه‌ریزی جدی در حوزه آموزش، توانمندسازی، جانشین‌پروری و مدیریت دانش انجام شود.

وی با اشاره به بازنشستگی تدریجی نیرو‌های باتجربه صنعت آب و فاضلاب افزود: انتقال دانش و تجربیات این نیرو‌ها به نسل جدید یک ضرورت است و انتظار می‌رود با حمایت وزارت نیرو، زمینه بازنگری در فرآیند‌های مربوط به بازنشستگی نیرو‌های کلیدی و حفظ سرمایه‌های دانشی صنعت فراهم شود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران همچنین احیای ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه شهید عباسپور را از مطالبات مهم صنعت آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: این دانشگاه نقش مؤثری در تربیت نیرو‌های متخصص این صنعت داشته و احیای ظرفیت‌های آن می‌تواند به ارتقای توان علمی و مهارتی کارکنان کمک کند.

در پایان این نشست، بر گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه سرمایه انسانی، پژوهش، فناوری، مدیریت دانش، توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه استفاده از پساب، تولید انرژی از بیوگاز و تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی تأکید شد.