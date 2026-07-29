شمشیربازی قهرمانی جهان؛ قرعه سخت برای تیم ملی سابر
تیم ملی شمشیربازی سابر با قرعه سختی در رقابتهای جهانی رو به رو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جهان که در هنگ کنگ در حال پیگیری است، فردا (جمعه) در بخش تیمی سابر مردان پیگیری میشود.
تیم ملی ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در نخستین دیدار به مصاف تیم قدرتمند ژاپن خواهد رفت.
ژاپن رنک ۷ مسابقات است و ایران سید ۲۶ را در اختیار دارد.
تیم کشورمان در صورت پیروزی، مقابل برنده چین و عربستان خواهد رفت.
محمد رهبری و کریستین بائو کادرفنی تیم ملی شمشیربازی سابر را تشکیل میدهند.