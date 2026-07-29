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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی از اتمام ساخت ۳ مدرسه در سلماس وآماده افتتاح شدن ۴ مدرسه دیگر در هفته دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در جلسه شورای اداری سلماس، آخرین وضعیت طرح های آموزشی، شاخصهای توسعه شهرستان و اعتبارات حوزه درمان بررسی شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی در جلسه شورای اداری سلماس گفت: هماکنون ۹ مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان در دست ساخت است که از این تعداد، عملیات اجرایی ۳ مدرسه به پایان رسیده و ۴ مدرسه دیگر نیز همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
فتحی فرماندار سلماس نیز با اشاره به شاخصهای توسعه شهرستان اظهار کرد: سلماس در برخی شاخصهای توسعه پایینتر از میانگین مورد انتظار قرار دارد و لازم است دستگاههای اجرایی با تدوین سند توسعه، برنامهریزی منسجمتری برای جبران این عقبماندگیها انجام دهند.
رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای جذب اعتبارات، اعلام کرد اعتبارات لازم برای بهسازی بیمارستان خاتمالانبیا (ص) سلماس تأمین و ابلاغ شده است.
در پایان از جمعی خانوادههای شهدا تجلیل شد