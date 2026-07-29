به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شیخ قدوره در نشست همایش اربعین و همگرایی اسلامی که همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در کربلای معلی برگزار شد گفت: آنچه از محورهای اسلام اصیل می گوییم، نمونه تمام عیار آن در حرکت امام حسین (ع) برای همه مبارزان جهان ترسیم شده است.



رئیس مرکز بدر الکبری از فلسطین گفت: اولین محور در قرآن آمده که "ولا تفرقوا" این شاخص اصلی در حرکت ماست. در این محور نگاه ما بر امت واحده است. وی افزود: محور بعدی برای ما در حرکت امام حسین (ع) روشن می شود و آن حق مجازی و بر اساس رای حق و عدل حرکت کردن است.



در محور حق بودن یعنی مجرم و ظالم بودن کسانی همچون یزید در تمام تاریخ ثابت است. حق، تاریخ بردار نیست و از دیروز تا امروز یک محور است و حق مداری از صفات صدیقین است. از طرفی خروج از عدل، ضایع کردن فرصت های جهان اسلام است.



شیخ قدوره، محور دیگر این اسلام محمدی اصیل را عزت و کرامت مسلمین دانست و گفت: حرکت استثنایی امام حسین(ع)، یکی از مهمترین نکاتش همین حفظ کرامت و عزت اسلام بود. او مقابل حاکم فاسد قیام کرد تا نشان دهد کرامت انسان و عزت اسلام تاریخ بردار نیست.جغرافیای عزت و کرامت برای ما، عراق و ایران و لبنان و فلسطین نمی شناسد. ما امروز بر محور همان حرکت عزتمند و کرامت بخش حسینی حرکت می کنیم.شیخ قدوره در پایان سخنانش با جمع بندی این محورها بر محور تقریب گفت:این محورها در اسلام ناب محمدی اصیل است که همبستگی و تقریب مذاهب را برای ما ضروری می کند. امروز از مراجع قم تا نجف تا لبنان و دیگر نقاط جغرافیای اسلام، همگی به این ضرورت رسیده اند که همگرایی ما، امت واحده را شکل می دهد. چرا که ما همگی خادم اسلام هستیم.



همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.