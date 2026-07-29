همزمان با سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به گلستان، مجموعه‌ای از مصوبات برای تقویت زیست بوم نوآوری استان تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مصوبات شامل توسعه زیرساخت‌های فناوری، افزایش حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرای نخستین مرحله طرح تأمین مسکن نخبگان بوده است.

سفر دو روزه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به استان گلستان با تصویب مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی برای تقویت زیست‌بوم نوآوری، توسعه زیرساخت‌های فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع برخی از دغدغه‌های نخبگان همراه شد.

در این سفر، معاونت علمی رئیس‌جمهور چندین مصوبه در حوزه توسعه زیرساخت‌های فناوری، تأمین منابع مالی، تجاری‌سازی فناوری و حمایت از نخبگان به تصویب رساند که اجرای آنها می‌تواند بخشی از نیاز‌های اکوسیستم فناوری استان را پاسخ دهد.

بر اساس این مصوبات، تکمیل و تجهیز ساختمان متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان تا سقف ۵۰ میلیارد تومان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ مشروط بر آنکه بهره‌برداری از این مجموعه به بنیاد ملی نخبگان واگذار شود.

همچنین مقرر شد تا سقف ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه «فب‌لب پارک» پس از ارائه و تأیید پروپوزال، با مهلت حداکثر یک‌ماهه، اختصاص یابد.

در بخش توسعه زیرساخت‌های نوآوری نیز ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت ۱۰ سوله ۲۰۰ متری به‌عنوان مرکز نوآوری کارگاهی استان گلستان در پردیس نودیجه اختصاص یافت. شرط استفاده از این اعتبار، تکمیل پروژه تا پایان سال است و با آغاز عملیات اجرایی، ۵۰ درصد اعتبار در مرحله نخست پرداخت خواهد شد.

از دیگر مصوبات این سفر، تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح «نوشناس» از طریق پارک علم و فناوری گلستان است. بر اساس این برنامه، نیمی از طرح‌ها باید در حوزه کشاورزی و نیمی دیگر در سایر حوزه‌های فناوری تعریف شوند. همچنین حداقل ۳۰ درصد هسته‌های پژوهشی باید در پایان اجرای طرح به شرکت دانش‌بنیان تبدیل شوند؛ در صورت تحقق این تعهد، حمایت‌های بعدی ادامه خواهد یافت.

معاونت علمی همچنین ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی اختصاص داد که دارای مشتری صنعتی بوده و با پارک علم و فناوری قرارداد همکاری منعقد کنند. در این طرح، ۳۰ درصد هزینه‌ها توسط شرکت و ۷۰ درصد از سوی معاونت علمی تأمین می‌شود و برخورداری از تأییدیه دانش‌بنیان و داشتن بازار، از شرایط اصلی دریافت این حمایت است.

در بخش تأمین مالی نیز ایجاد خط اعتباری یک‌هزار میلیارد تومانی (یک همت) برای صندوق پژوهش و فناوری استان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسید. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری تسهیلات برای اجرای طرح‌های مصوب شرکت‌های دانش‌بنیان استان اختصاص خواهد داد.

موضوع تأمین مسکن نخبگان نیز از محور‌های مهم این سفر بود. بر همین اساس مقرر شد در مرحله نخست، طرح تأمین مسکن نخبگان در هفت سایت استان اجرا شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در گنبدکاووس دو سایت با ظرفیت ۵۸ واحد، در گرگان یک سایت با ظرفیت ۵۰ واحد، در بندر ترکمن یک سایت با ظرفیت ۲۰ واحد، در کلاله یک سایت با ظرفیت ۱۰ واحد، در گمیشان یک سایت با ظرفیت ۲۰ واحد و در آق‌قلا نیز یک سایت با ظرفیت ۱۰ واحد برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.

این مصوبات با هدف تقویت زیرساخت‌های فناوری، افزایش ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه نوآوری در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و فراهم کردن بستر مناسب برای حفظ و ماندگاری نخبگان در استان گلستان به اجرا درخواهد آمد.