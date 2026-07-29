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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه در روز ششم مرداد ماه بیش از ۹۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردهاندگفت: تاکنون، ۳۱۶ هزار زائر از مرز خسروی عبور کرده اند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی روز چهارشنبه با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز بینالمللی خسروی اظهار کرد: در روز ششم مردادماه بیش از ۹۰ هزار نفر از این مرز تردد کردند که این میزان، بیانگر شتاب گرفتن حرکت زائران به سمت عتبات عالیات است. وی افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از مرز خسروی به بیش از ۳۱۶ هزار نفر رسیده و پیشبینی میشود با نزدیک شدن به روزهای اوج سفر، این روند افزایشی ادامه داشته باشد. جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه تردد در مرز خسروی بهصورت روان و منظم در جریان است، تصریح کرد: زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای پذیرش زائران فراهم شده و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند. سلیمانی ادامه داد: توسعه امکانات پایانهای، تقویت ناوگان حملونقل، فعالیت شبانهروزی مواکب و حضور مستمر نیروهای خدماترسان موجب شده است فرایند ورود، خروج و جابهجایی زائران بدون توقف و ازدحام قابل توجه انجام شود. وی از زائران خواست سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و خاطرنشان کرد: مرز خسروی بهصورت شبانهروزی فعال است و تمامی ظرفیتهای استان کرمانشاه برای تأمین آرامش، امنیت و رفاه زائران اربعین حسینی به کار گرفته شده است.