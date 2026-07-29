مسئول قرارگاه طریق‌الحسین (ع) در بازدید از موکب «محبان‌الرضا (ع)» با تأکید بر نقش فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات رفاهی، اربعین را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و معرفت حسینی دانست و بر استمرار این رویکرد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد‌رحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ با حضور در موکب «محبان‌الرضا (ع)» شهرداری این منطقه در عمود ۲۵۶ مسیر نجف به کربلا که با اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و خدماتی، به یکی از پایگاه‌های ترویج فرهنگ حسینی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین شناخته شده است، گفت: اربعین امسال با یاد رهبر شهید انقلاب جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، همدلی و خدمت خالصانه به اهل‌بیت (ع) است و موکب محبان‌الرضا (ع) و شهدای جنگ تحمیلی نیز با مشارکت نیرو‌های جهادی، خادمان شهرداری و موکب‌داران عراقی، در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به زائران گام برمی‌دارد.

مسئول قرارگاه طریق الحسین (ع) در عمود‌های ۱ تا ۵۰۰ مسیر نجف -کربلا همچنین ضمن قدردانی از خدام‌الحسین علیه السلام با تأکید بر نقش تعامل با موکب‌داران عراقی خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی خادمان کشور میزبان و ایرانی، سرمایه ارزشمند اربعین حسینی است و این هم‌افزایی، کیفیت خدمات‌رسانی به زائران را ارتقا داده و پیام وحدت امت اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

اقامه نماز‌های جماعت، برگزاری مراسم عزاداری، پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی، اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه نوجوانان در قالب «آرمان دانش‌آموزی» و تبیین آرمان‌های امام راحل و زعیم شهید ایران از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام اربعین در این موکب،است.