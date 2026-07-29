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مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی از آغاز پروازهای اربعین از فرودگاه شهید باکری ارومیه و افزایش تعداد پروازها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی، مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی، امروز (هفتم مردادماه) از آغاز عملیات پروازی اربعین حسینی در فرودگاه شهید باکری ارومیه خبر داد.
وی اعلام کرد: نخستین پرواز اربعین امروز ساعت ۱۳ ظهر با حمل زائران استان به سمت نجف اشرف انجام شد و پس از یک ساعت و ربع، در فرودگاه نجف به زمین نشست . این پرواز، زائرانی که پیشتر اعزام شده بودند را نیز به استان بازمیگرداند.
طهماسبی با اشاره به برنامه دومین پرواز افزود: پرواز دوم روز نهم مردادماه، ساعت ۷ صبح به وقت عراق (۷:۳۰ به وقت ایران) نجف را ترک کرده و ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت ایران در ارومیه فرود میآید. سپس حدود ساعت ۱۰:۱۵ همان روز، مجدداً عازم نجف خواهد شد.
وی درباره پروازهای بازگشت نیز تصریح کرد: پرواز برگشت شرکت ایرتور چهاردهم مرداد و پرواز شرکت کاسپین شانزدهم مرداد، ساعت ۸:۳۰ صبح در فرودگاه شهید باکری به زمین مینشینند.
مدیرکل فرودگاههای استان با اشاره به استقبال خوب زائران از این پروازها، خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، برنامهریزی برای برقراری پروازهای هفتگی به نجف خارج از ایام اربعین را نیز دنبال خواهیم کرد. همچنین برای سال آینده، پیشبینی افزایش تعداد پروازها به سه تا چهار فروند رفت و چهار فروند برگشت، با توجه به تقاضای موجود، در دستور کار قرار دارد.