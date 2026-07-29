به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، حمید ملانوری شمسی در بازدید از روند احداث ساختمان جدید این مرکز افزود: حفظ و صیانت از اسناد تاریخی، هویتی و فرهنگی کشور از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی است و همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، ظرفیت ارزشمندی برای استقرار این مرکز دارد.

او با اشاره به اینکه ساختمان جدید با حدود ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع زیربنا و ۶۰۰ مترمربع مخزن استاندارد در حال تکمیل است، تصریح کرد: این مجموعه با رعایت استاندارد‌های تخصصی، شرایط مناسب برای نگهداری اسناد ارزشمند و دسترسی پژوهشگران به منابع تاریخی را فراهم می‌کند.

استاندار همدان از مردم، پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی و صاحبان اسناد تاریخی خواست با همکاری در شناسایی و تحویل اسناد ارزشمند، در حفظ و ماندگاری میراث مکتوب کشور برای نسل‌های آینده مشارکت کنند.