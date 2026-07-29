به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همدان این روزها، میزبان موکبی است که جاماندگان کربلا، خدمت به زائران را راهی برای همراهی با کاروان اربعین می‌دانند.

از پذیرایی و خدمات سلامت تا اجرای طرح «نایب شهید»، این موکب، جلوه‌ای از همدلی و ارادت مردم به حضرت اباعبدالله (ع) را به نمایش گذاشته است.

برپایی ایستگاه پذیرایی در کنار میز سلامت زائران اربعین و اجرای برنامه‌های فرهنگی از خدمات موکب جاماندگان کربلا در ابتدای آزادراه ساوه همدان است.