ارائه خدمت تا پایان مراسم اربعین؛
خدمت ساوجیها به زائران اربعین با برپایی موکب جاماندگان کربلا
جاماندگان ساوجی از مراسم اربعین حسینی با برپایی موکب در ابتدای آزادراه ساوه همدان، از زائران پذیرایی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همدان این روزها، میزبان موکبی است که جاماندگان کربلا، خدمت به زائران را راهی برای همراهی با کاروان اربعین میدانند.
از پذیرایی و خدمات سلامت تا اجرای طرح «نایب شهید»، این موکب، جلوهای از همدلی و ارادت مردم به حضرت اباعبدالله (ع) را به نمایش گذاشته است.
برپایی ایستگاه پذیرایی در کنار میز سلامت زائران اربعین و اجرای برنامههای فرهنگی از خدمات موکب جاماندگان کربلا در ابتدای آزادراه ساوه همدان است.