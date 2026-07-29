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رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو گفت: تقویت توان صادراتی شرکتهای داخلی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان از مهمترین اهداف وزارت نیرو در این مسیر به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، نشست هماندیشی وزیر نیرو با تشکلهای صنعت آب و برق با موضوع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات با حضور فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی برگزار شد.
علاءالدینی، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای فنی، مهندسی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: وزارت نیرو تلاش میکند با بهرهگیری از توانمندیهای داخلی، زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات صنعت آب و برق را بیش از پیش فراهم کند.
وی افزود: شرکتهای توانمند ایرانی که امروز در حوزه خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند، حاصل سالها سرمایهگذاری، تجربه و اتکا به توان داخلی هستند و عملکرد آنها نشان میدهد صنعت آب و برق کشور در حوزه فناوری و مهندسی به ظرفیت قابل توجهی دست یافته است.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو با اشاره به نقش این توانمندیها در بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده، گفت: در جریان جنگ اخیر، با وجود خسارتهایی که به تأسیسات آب و برق وارد شد، متخصصان داخلی توانستند در کوتاهترین زمان ممکن این زیرساختها را بازسازی کرده و پایداری خدمات را حفظ کنند.
علاءالدینی با بیان اینکه در ماههای گذشته نشستهای متعددی با تشکلها و فعالان بخش خصوصی برای بررسی راهکارهای توسعه صادرات برگزار شده است، تصریح کرد: در دولت چهاردهم، توسعه اقتصادی با محوریت صادرات بهطور جدی دنبال میشود و از تشکلهای تخصصی خواستهایم برنامههای کوتاهمدت و میانمدت خود را برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه کنند.
وی حفظ و تقویت توان مهندسی کشور را از مهمترین اهداف وزارت نیرو برشمرد و افزود: شرکتهای ایرانی سالها در شرایط تحریم فعالیت کردهاند و لازم است با حمایت از آنها، زمینه افزایش توان رقابتی و حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی فراهم شود.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از دیگر برنامههای وزارت نیرو بیان کرد و گفت: تجربه مدیریت صنعت آب و برق در شرایط سخت جنگ نشان داد که اتکا به توان داخلی، ضامن تأمین پایدار آب و برق کشور است و باید این ظرفیت در مسیر توسعه صادرات به کار گرفته شود.