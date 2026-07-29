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با گذشت پنج ماه از آغاز درگیریها در منطقه، حاکمیت مقتدرانه ایران بر تنگه هرمز در پاسخ به تجاوزات نظامی، معادلات اقتصادی جهان را به کلی دگرگون کرده و رئیسجمهور آمریکا را در یک دور باطل و بنبست استراتژیک قرار داده است. طبق دادههای منتشر شده، روند عبور نفتکشها و کشتیهای حامل گاز مایع از این آبراه حیاتی به شدت کند و در برخی موارد عملاً متوقف شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، در حوزه انرژی، قیمت نفت برنت طی ماههای اخیر افزایشی ۳۰ تا ۴۰ دلاری را تجربه کرده و قیمت جهانی گازوئیل به ۱۸۰ دلار و بنزین به ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است. همزمان، ذخایر راهبردی نفت آمریکا به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه سقوط کرده که کمترین میزان در ۴۰ سال اخیر محسوب میشود. پیشبینیها نشان میدهد قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی بالای ۹۵ دلار باقی خواهد ماند.
این بحران، بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که شاخص بورس ژاپن با افت ۴ درصدی، به پایینترین سطح خود در ۲۲ ماه گذشته رسید. همچنین اختلال در مسیر ترانزیتی هرمز، زمان حمل کالا به کشورهای آسیایی را از ۱۹ روز به ۴۸ روز افزایش داده و هزینه سوخت هر نفتکش را از ۱.۳ میلیون دلار به ۲.۹ میلیون دلار رسانده است.
در بخش کشاورزی، وضعیت نگرانکنندهتر است؛ چراکه کودهای شیمیایی هیچ مسیر جایگزین کارآمدی جز تنگه هرمز برای رسیدن به بازارهای جهانی ندارند. این موضوع در کنار کاهش ذخایر گاز مایع (LNG) اروپا، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و انرژی در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.
نرگس معززی خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما