سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تمام طرف‌های مرتبط با وضعیت دریای سرخ خواست به گفت‌و‌گو و رایزنی با یکدیگر ادامه دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اوضاع دریای سرخ گفت: چین تحولات اوضاع دریای سرخ را از نزدیک زیر نظر دارد و معتقد است که حاکمیت و امنیت کشور‌های منطقه باید محترم شمرده شود و تردد امن و آزادانه در آبراه‌های بین‌المللی باید به طور مشترک مورد حفاظت قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از تمام طرف‌های مرتبط خواست از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره اختلافات خود را به نحو احسن حل کنند و موجب کمک به کاهش تنش در دریای سرخ شوند.