پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه عدالت، متن مأموریت این وزارتخانه است، گفت: استانهایی که در سالهای گذشته کمتر از امکانات و زیرساختهای ارتباطی بهرهمند بودهاند، در اولویت برنامههای توسعه قرار دارند و استان ایلام نیز از جمله این استانهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، امروز در جلسه شورای اداری استان ایلام و ستاد ویژه اربعین شهر مهران، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم، سلام رئیسجمهور به مردم استان ایلام را ابلاغ کرد و از همراهی استاندار، نماینده ولیفقیه، نمایندگان استان و مجموعه مدیران استانی در پیشبرد برنامههای توسعه ارتباطات قدردانی کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به حضور تمامی معاونان وزارتخانه در این سفر، هدف از این سفر را توسعه خدمات ارتباطی، تقویت زیرساختهای استان، ارتقای خدمات پستی و بانکی و بررسی میدانی وضعیت ارتباطات عنوان کرد.
پایداری ارتباطات؛ زیربنای ارائه همه خدمات
هاشمی با اشاره به نقش ارتباطات در شرایط جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: پایداری ارتباطات تنها به برقراری تماس میان مردم محدود نمیشود، بلکه زیرساخت اصلی عرضه تمام خدمات حضوری و غیرحضوری کشور است و بدون ارتباطات پایدار، استمرار زندگی و خدمترسانی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور در جریان حملات دشمن مورد اصابت قرار گرفت، افزود: با وجود این آسیبها، به همت متخصصان و کارکنان حوزه ارتباطات، شبکه ارتباطی کشور پایدار باقی ماند و مردم توانستند در آن شرایط با یکدیگر در ارتباط باشند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ارزیابی میدانی مسیرهای اربعین
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اربعین، گفت: از حدود یک ماه پیش، جلسات هماهنگی با استانداران استانهای مرزی برگزار شد تا از پوشش مناسب ارتباطی در مسیرهای تردد زائران اطمینان حاصل شود و در ادامه، بازدیدهای میدانی در دستور کار قرار گرفت.
هاشمی افزود: به همین منظور سفر استان ایلام بهصورت زمینی انجام شد تا کیفیت پوشش ارتباطی مسیرها از نزدیک ارزیابی شود.
وی با اشاره به شناسایی افت کیفیت ارتباط در بخشی از مسیر منتهی به ایلام، گفت این موضوع بلافاصله در دستور کار ستاد وزارتخانه و مجموعه استانی قرار گرفت و ظرف چند ساعت برطرف شد که این اقدام را حاصل همافزایی دستگاههای کشوری و استانی دانست.
توافقات ارتباطی با عراق برای اربعین
وزیر ارتباطات با اشاره به سفر اخیر خود به عراق، از توافقات مشترک دو کشور برای ارتقای خدمات ارتباطی زائران خبر داد و گفت: افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت لینکهای ارتباطی بین ایران و عراق، فراهم شدن امکان رومینگ برای کاربران ایرانی، ارائه خدمات سکوهای داخلی در عراق و ایجاد ایستگاههای دسترسی رایگان به اینترنت از مهمترین توافقات دو کشور برای ایام اربعین است.
وی همچنین از آمادگی وزارت ارتباطات برای توسعه همکاریهای فناورانه با عراق خبر داد و اظهار کرد: زمینه تعامل شرکتهای دانشبنیان و نوآور استان ایلام با طرف عراقی فراهم خواهد شد و وزارت ارتباطات نقش تسهیلگر این همکاریها را بر عهده خواهد داشت.
بهرهبرداری از ۷۸ پروژه ارتباطی در ایلام
هاشمی با اشاره به افتتاح پروژههای ارتباطی استان ایلام گفت: در این سفر، ۷۸ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایهگذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نشان میدهد روند توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور، با وجود شرایط دشوار جنگ تحمیلی سوم، متوقف نشده است.
وی همچنین از اقدامات پست بانک ایران برای تأمین ارز اربعین تقدیر کرد و گفت: پست بانک در کنار بانک ملی، از بانکهای پیشرو در ارائه ارز به زائران اربعین است.
وزیر ارتباطات با اشاره به پیشرفت اجرای پروژه «جینف» در استان، این طرح را گامی مهم در هویتبخشی به اراضی، افزایش شفافیت و توسعه خدمات هوشمند دانست.
ضرورت افزایش استفاده از فیبر نوری
هاشمی با بیان اینکه پوشش فیبر نوری در شهرهای استان وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: با وجود رشد ۱۰ برابری استفاده از این زیرساخت در استان، هنوز ظرفیتهای موجود به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و لازم است با فرهنگسازی و تبیین مزایای این فناوری، استقبال مردم از خدمات مبتنی بر فیبر نوری افزایش یابد.
عدالت، محور مأموریت وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات همچنین با تأکید بر اینکه عدالت، پیوست مأموریت وزارت ارتباطات نیست بلکه متن مأموریت این وزارتخانه است، اظهار کرد: استانهایی که در سالهای گذشته کمتر از امکانات و زیرساختهای ارتباطی بهرهمند بودهاند، در اولویت برنامههای توسعه قرار دارند و استان ایلام نیز از جمله این استانهاست.
وی همچنین تأکید کرد بازسازی زیرساختهای ارتباطی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم در اولویت وزارت ارتباطات قرار دارد و با وجود محدودیت منابع، استانهای آسیبدیده با نگاه ویژه در برنامههای بازسازی مورد توجه خواهند بود.