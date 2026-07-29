به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دخالت‌های ترامپ در رویداد‌های مختلف جام جهانی ۲۰۲۶، استقلال فدراسیون بین المللی فوتبال را زیر سوال برد، به طوریکه برخی از اعضای این فدراسیون، کنفدراسیون‌های قاره‌ای و فدراسیون‌های ورزشی خواستار شفافیت بیشتر فیفا و جداسازی ورزش از سیاست شده‌اند.

همچنین رفتار‌ها و همکاری فیفا با رییس جمهور آمریکا در این مدت، واکنش‌های گسترده رسانه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است تا ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی فدراسیون بین المللی فوتبال بار دیگر مطرح شود.

انسیه بحری گزارش می‌دهد: