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رفتارهای سیاسی فیفا در طول برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، بیطرفی این نهاد ورزشی را از بین برد و به ابزاری در خدمت رئیسجمهور آمریکا تبدیل کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دخالتهای ترامپ در رویدادهای مختلف جام جهانی ۲۰۲۶، استقلال فدراسیون بین المللی فوتبال را زیر سوال برد، به طوریکه برخی از اعضای این فدراسیون، کنفدراسیونهای قارهای و فدراسیونهای ورزشی خواستار شفافیت بیشتر فیفا و جداسازی ورزش از سیاست شدهاند.
همچنین رفتارها و همکاری فیفا با رییس جمهور آمریکا در این مدت، واکنشهای گسترده رسانهها و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است تا ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی فدراسیون بین المللی فوتبال بار دیگر مطرح شود.
انسیه بحری گزارش میدهد: