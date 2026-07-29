فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت:۴۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که به طرز ماهرانه‌ای در یک چاه تخلیه فاضلاب دپو شده بود، کشف وتوقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مرتضی هادیان افزود: در پی رصد‌های اطلاعاتی مأموران مبنی بر دپوی مقادیر قابل‌توجهی سوخت خارج از شبکه توزیع در یکی از نقاط شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، محل موردنظر را شناسایی و در بازرسی از آن، ۴۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را که به‌صورت حرفه‌ای در چاه تخلیه فاضلاب مخفی و دپو شده بود، کشف کردند.

هادیان تاکید کرد: قاچاق و نگهداری سوخت خارج از شبکه علاوه بر تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال، موجب اخلال در نظام توزیع فرآورده‌های نفتی و ایجاد مشکلات برای مصرف‌کنندگان واقعی می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با تأکید بر استمرار رصد‌های اطلاعاتی پلیس در برخورد با قاچاقچیان سوخت اعلام کرد: پلیس با افرادی که به دنبال سودجویی از طریق قاچاق و احتکار فرآورده‌های نفتی هستند، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز خواست هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با قاچاق سوخت را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.